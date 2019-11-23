Son Dakika Haberleri: Eğitim-Bir-Sen Hakkari Şubesinden eğitimcilere yönelik şiddete tepki
Son Dakika Güncel Eğitim-Bir-Sen Hakkari Şubesinden eğitimcilere yönelik şiddete tepki - Son Dakika

Eğitim-Bir-Sen Hakkari Şubesinden eğitimcilere yönelik şiddete tepki

6 saat önce

Eğitim-Bir-Sen Hakkari Şube Başkanlığı eğitimcilere yönelik şiddete tepki gösterdi.

Eğitim-Bir-Sen Hakkari Şubesinden eğitimcilere yönelik şiddete tepki, System.String[]

Eğitim-Bir-Sen Hakkari Şube Başkanlığı eğitimcilere yönelik şiddete tepki gösterdi.

Şube Başkanı Şanser Kutluk, şubede gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmenlere yönelik şiddete dur demek için toplandıklarını söyledi.

Eğitimciler olarak seslerinin duyulmasını istediklerini belirten Kutluk, "Eğitimcinin itibarını daha da artıracak, konumunu güçlendirecek, onu tehlikelere karşı koruyacak tedbirleri artık almak zorundayız. Bunun için, yetkili kişi ve kurumlardan sivil toplum örgütlerine kadar toplumun tüm katmanlarına sorumluluk düşmektedir." dedi.

Bu konuda duyarlılık oluşturmak için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini aktaran Kutluk, şunları kaydetti:

"Görevinin başında canice öldürülen eğitim çalışanlarının acısının yeni isimlerle artmaması temennisiyle, şimdiye kadar hayatını kaybeden bütün eğitim çalışanlarına Allah'tan rahmet diliyor, şiddet olaylarını sona erdirecek tedbirlerin bir an evvel alınması, yasal düzenlemelerin ivedi bir şekilde yapılması talebimizi bir defa daha haykırıyoruz. Mesleğimiz daha fazla örselenmesin, şiddete çözüm ötelenmesin."

Eğitim Bir Sen, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:20 Kaynak: AA
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