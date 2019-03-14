Son Dakika Haberleri: Eğitim-Bir-Sen Havza'da 401 Üyeye Ulaşmayı Hedefliyor

Eğitim-Bir-Sen Havza'da 401 Üyeye Ulaşmayı Hedefliyor

1 saat önce

Eğitim-Bir-Sen Havza temsilcisi Numan Kurt, yıl sonuna kadar ilçede 401 üyeye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Eğitim-Bir-Sen Havza'da 401 Üyeye Ulaşmayı Hedefliyor, System.String[]
Eğitim-Bir-Sen Havza temsilcisi Numan Kurt, yıl sonuna kadar ilçede 401 üyeye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Eğitim-Bir-Sen Havza temsilcisi Numan Kurt, Havza Gençlik Merkezinde düzenlenen eğitim toplantısında yaptığı konuşmada, sendikalarının sadece üyelerinin mali menfaatleri koruyan bir sivil toplum örgütü olmadığını, aynı zamanda dünyanın neresinde bulunursa bulunsun zulme uğrayanların sesini dünyaya duyuran, yardım eli uzatan bir teşkilat olduklarını söyledi.

Eğitim-Bir-Sen'in Havza'da 357 üyesi bulunduğuna işaret eden Kurt, yıl sonuna kadar üye sayısını 401 çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:02 Kaynak: AA

Havza, Eğitim Bir Sen, Güncel
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