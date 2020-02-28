Eğitim Bir-Sen heyeti deprem bölgesinde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eğitim Bir-Sen heyeti deprem bölgesinde - Son Dakika

Eğitim Bir-Sen heyeti deprem bölgesinde

6 saat önce

Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, deprem bölgesinde organize olmuş bir görüntüyle karşılaştıklarını belirterek, "Burada gerekli tedbirler alınmış, biz de bunu çok olumlu gördük" dedi.

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Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, deprem bölgesinde organize olmuş bir görüntüyle karşılaştıklarını belirterek, "Burada gerekli tedbirler alınmış, biz de bunu çok olumlu gördük" dedi.


Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Selvi ve beraberindekiler, İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde büyük hasar gören Başkale ilçesinin Özpınar, Güvendik, Kaşkol, Gelenler ve Böğrüpek mahallelerinde incelemelerde bulundu. Beraberindekilerle çadır kentteki depremzedeleri ziyaret eden Genel Sekreter Selvi, depremde hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi.


Burada açıklamalarda bulunan Selvi, Suriye'deki hain saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dilerken, yaralılara da acil şifalar diledi. Selvi, "Organize olunmuş bir görüntüyle karşılaştık. Devlet yetkilileri bu konuda seferber olmuşlar. Tabi afet bir travma bırakıyor. Bunu gözlemleyebiliyoruz. Vefat edenler, yaralananlar var. Diğer taraftan yıkılan evler ve çöken ahırlar var. Ancak burada gerekli tedbirler alınmış, biz de bunu çok olumlu gördük. Eğitim Bir-Sen olarak da bölgeye gelerek öğretmen arkadaşlarımızla görüştük. Öğretmen arkadaşlarımızın bizden talepleri oldu. Konuyu ilgili yetkililerle görüşeceğiz" dedi.


"Herkesin seferber olduğunu gördük"


Yaraların sarılması hususunda herkesin seferber olduğunu gözlemlediklerini dile getiren Selvi, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Böyle zamanlar dayanışmanın, birlik ve beraberliğin, herkesin inisiyatif alması gereken bir boyutun önce çıktığı günlerdir. 'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' hissiyatıyla gayret etmeliyiz. Konuyla ilgili herkesin seferber olduğunu gördük, ama her ne yapılırsa yapılsın acıklı bir durum söz konusudur. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:31 Kaynak: İHA
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