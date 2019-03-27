Eğitim-Bir-Sen Heyeti Filistinli Öğretmenlerle Buluştu - Kudüs

- "Değerlerin İç İçe Yaşandığı Dünyada Öğretmen" sempozyumuna katılanlar Katılımcıların konuşmaları v Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa'nın sempozyumdaki konuşması Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa ile röportaj Kudüs Üniversitesi Rektörü İmad Ebu Kişik...

- "Değerlerin İç İçe Yaşandığı Dünyada Öğretmen" sempozyumuna katılanlar

Katılımcıların konuşmaları v

Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa'nın sempozyumdaki konuşması

Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa ile röportaj

Kudüs Üniversitesi Rektörü İmad Ebu Kişik ile röportaj Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa başkanlığındaki heyet, Filistin Öğretmenler Birliği tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen sempozyumda Filistinli öğretmenlerle bir araya geldi.



İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün banliyölerinden Ebu Dis Mahallesi'nde bulunan Kudüs Üniversitesi, Filistin Öğretmenler Birliği'yle ortaklaşa "Değerlerin İç İçe Yaşandığı Dünyada Öğretmen" başlıklı bir sempozyum düzenledi.



Sempozyuma Türkiye'den Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Kolukısa ile beraberindeki heyet, Filistin Eğitim Bakan Vekili Basri Salih, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Temsilcisi Vasıl Ebu Yusuf, Filistin Öğretmenler Birliği Genel Sekreteri Said Irzeykat, Kudüs Üniversitesi Rektörü İmad Ebu Kişik ile çok sayıda öğretmen katıldı.



Sempozyum oturumunun sonunda AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kolukısa, Filistin'deki öğretmenlerin sorunları, mali ve sosyal haklarının geliştirilmesi, Filistin'de öğretmenlik mesleğinin değerinin ve itibarının artırılması, çeşitli kurum ve kuruluşların öğretmenlere yardımcı olması için bir çalıştay gerçekleştirdiklerini aktardı.



Kudüs Üniversitesi Rektörü Ebu Kişik de Filistinli öğretmenlerle Eğitim-Bir-Sen yetkililerinin Kudüs Üniversitesi'nde böyle bir sempozyumda bir araya gelmelerinin büyük bir önem arz ettiğini söyledi.

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