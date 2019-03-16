Son Dakika Haberleri: Eğitim Bir-Sen Hizmet Binasını Genel Başkan Yalçın Açtı

Eğitim Bir-Sen Hizmet Binasını Genel Başkan Yalçın Açtı

44 dakika önce

Eğitimciler Birliği Muğla Şubesi tarafından satın alınan yeni hizmet binasının açılışı yapıldı.

Eğitim Bir-Sen Hizmet Binasını Genel Başkan Yalçın Açtı, System.String[]
Eğitimciler Birliği Muğla Şubesi tarafından satın alınan yeni hizmet binasının açılışı yapıldı. Yıllardır kira binalarda hizmet veren Eğitim Bir-Sen Muğla Şubesi yönetimi, bundan sonra kendi hizmet binasında üyelerine hizmet verecek.

Eğitim Bir-Sen'in yeni hizmet binasının açılışına Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı ve aynı zamanda Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da katıldı. Açılışta konuşan Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, "Hizmet binamızın alımında bugüne kadar sendikamızda görev almış tüm başkan ve yöneticilerimiz ile üyelerimizin katkıları var. Rabbim bize kendi hizmet binamızda hizmet üretmemize nasip etti. Açılışımıza katılarak bizi onurlandıran Sayın Genel Başkanımız Ali Yalçın'a teşekkür ediyorum" dedi.

Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise sendika olarak çok badireli günlerden geçtiklerini söyledi. Yalçın, "Sendikamızın rahmetli Akif İnan hocamız tarafından kurulduğunda ortaca bırakın binayı sandalyesi bile yoktu. Akif İnan hocamız ile ilgili hatıratı olanlardan bir yazılı çalışma yaptık. Bize anlatılanlar o günlerde çekilen zorlukları, karşı karşıya kaldıkları sıkıntıları bugün bizim daha iyi anlamamızı sağlıyor. Bu açıdan bakarsan Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanımız Önder Başkanımız başta olmak üzere elini taşın altına koyan, bugüne kadar sendikamızı yönetici ve üye olarak hizmet veren herkesi, sendika hizmet binamızın alınmasına katkı verenleri kutluyorum" dedi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:17 Kaynak: İHA

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