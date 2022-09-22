EĞİTİM-BİR-SEN İLK KEZ TÜM OKULLARA PARA GÖNDERİLDİ

EĞİTİM-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, ilk defa bu eğitim-öğretim yılı başlarken anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselere öğrenci bazında para gönderildiğini söyledi.

Merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Uğur Mumcu Meydanı'ndaki Öğretmenevi'nde düzenlenen buluşmaya Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, sendikanın yönetim kurulu üyeleri ve gazeteciler katıldı. Burada konuşan Sezer ilk olarak artık sadece liselere değil anaokulu, ilkokul ve ortaokullara da belediye modeli para aktarıldığını belirterek, 'Geçmiş yıllarda sadece liselere para aktarılıyordu. İlk defa bu eğitim-öğretim yılı başlarken hem anaokulu, hem ilkokul, hem ortaokul hem de liselere öğrenci bazında para gönderilmiş oldu. Bu yeterli değil elbette ancak bu dönem başlamış olması kıymetli. Önümüzdeki günlerde aksaklıkların düzeltileceğini öngörüyoruz' dedi.

'ÖĞRETMENLİKTE 8 YILI DOLDURANLARA UZMANLIK TAZMİNATI VERİLMELİ'

Öğretmen Meslek Kanunu'nun önemini vurgulayan Sezer, çıkan kanunun istedikleri hususları tam olarak kapsamadığını fakat eksikliklerin giderileceğine inandıklarını belirtti. Uzman öğretmenlik konusuna da değinen Sezer, '8 yıllık öğretmenlik yapıp kriterlere uyan herkese uzman öğretmenlik tazminatının verilmesi gerekiyor. 4 yılda uzman öğretmenlik yapan arkadaşlarımıza yani toplamda 12 yıl öğretmenlik yapanlara başöğretmen tazminatının verilmesini de talep ettik' diye konuştu. Başkan Sezer son olarak Eğitim-Bir-Sen'in 7'nci Olağan Genel Kurulu kapsamında delege seçimlerinin Pazar günü yapılacağını hatırlattı. (DHA)