EĞİTİM-BİR-SEN İLK KEZ TÜM OKULLARA PARA GÖNDERİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

EĞİTİM-BİR-SEN İLK KEZ TÜM OKULLARA PARA GÖNDERİLDİ

22.09.2022 12:48

Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, ilk defa bu eğitim-öğretim yılı başlarken anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselere öğrenci bazında para gönderildiğini söyledi.

EĞİTİM-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, ilk defa bu eğitim-öğretim yılı başlarken anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselere öğrenci bazında para gönderildiğini söyledi.

Merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Uğur Mumcu Meydanı'ndaki Öğretmenevi'nde düzenlenen buluşmaya Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, sendikanın yönetim kurulu üyeleri ve gazeteciler katıldı. Burada konuşan Sezer ilk olarak artık sadece liselere değil anaokulu, ilkokul ve ortaokullara da belediye modeli para aktarıldığını belirterek, 'Geçmiş yıllarda sadece liselere para aktarılıyordu. İlk defa bu eğitim-öğretim yılı başlarken hem anaokulu, hem ilkokul, hem ortaokul hem de liselere öğrenci bazında para gönderilmiş oldu. Bu yeterli değil elbette ancak bu dönem başlamış olması kıymetli. Önümüzdeki günlerde aksaklıkların düzeltileceğini öngörüyoruz' dedi.

'ÖĞRETMENLİKTE 8 YILI DOLDURANLARA UZMANLIK TAZMİNATI VERİLMELİ'

Öğretmen Meslek Kanunu'nun önemini vurgulayan Sezer, çıkan kanunun istedikleri hususları tam olarak kapsamadığını fakat eksikliklerin giderileceğine inandıklarını belirtti. Uzman öğretmenlik konusuna da değinen Sezer, '8 yıllık öğretmenlik yapıp kriterlere uyan herkese uzman öğretmenlik tazminatının verilmesi gerekiyor. 4 yılda uzman öğretmenlik yapan arkadaşlarımıza yani toplamda 12 yıl öğretmenlik yapanlara başöğretmen tazminatının verilmesini de talep ettik' diye konuştu. Başkan Sezer son olarak Eğitim-Bir-Sen'in 7'nci Olağan Genel Kurulu kapsamında delege seçimlerinin Pazar günü yapılacağını hatırlattı. (DHA)

YORUMLAR
500
Adanalı Pamuk Üreticisi: Sürekli Zarar Ediyoruz. Motorumuzu, Tarlamızı ve Evimizi Satıp Borcumuzu Ödemeye Çalışacağız Adanalı Pamuk Üreticisi: Sürekli Zarar Ediyoruz. Motorumuzu, Tarlamızı ve Evimizi Satıp Borcumuzu Ödemeye Çalışacağız 'Almanya'ya götüreceğiz' dedikleri Suriyelileri alıkoyup, paralarını gasbettiler 'Almanya'ya götüreceğiz' dedikleri Suriyelileri alıkoyup, paralarını gasbettiler
Kaynak: DHA

Eğitim Bir Sen, Mehmet Sezer, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EĞİTİM-BİR-SEN İLK KEZ TÜM OKULLARA PARA GÖNDERİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:12 Didem Soydan, Gonca Vuslateri, Meltem Cumbul İran'a karşı! Mahsa Amini için bayrağa benzer uzun saç paylaştılar
11:45 Enerji krizi İsveç'i vurdu! Kiliseler tek tek kapatılıyor
11:21 Kocası çocuklarının önünde katletmişti! Pakistan Öner'in vücudundaki 49 bıçak darbesi otopsi raporunda
11:23 İran'da gerçekleşen Mahsa Amini protestoları dünyaya yayılıyor! İslam Devrimi sonrası yaşanan en büyük olay oldu
11:18 Angelina Jolie, uluslararası topluma seslendi! Pakistan'daki sel mağdurları için daha fazla yardım istedi
12:00 İngiltere Dışişleri Bakanı Türk basınına konuştu! Montrö açıklaması ses getirecek
10:55 Lozan'ın dengesi mi bozuluyor? Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, çok dikkatli olunmalı
10:58 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor
10:52 Shakira, Barcelona yıldızı Pique tarafından aldatılmıştı: Yataktan çıkmak istemediğim günler oldu
10:48 Dolar, rekor üstüne rekor kırıyor! Güne 18,36 seviyesinden işlem görerek başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 12:57:24. #1.13#
SON DAKİKA: EĞİTİM-BİR-SEN İLK KEZ TÜM OKULLARA PARA GÖNDERİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement