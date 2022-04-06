Eğitim-Bir-Sen'in "Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması"na başvurular başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Eğitim-Bir-Sen'in "Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması"na başvurular başladı

06.04.2022 12:22
Eğitim-Bir-Sen'in "Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması"na başvurular başladı

Eğitim-Bir-Sen 5. Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması başvuruları başladı.

Eğitim-Bir-Sen 5. Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması başvuruları başladı.

Sendikadan yapılan açıklamada, eğitimin önemine dikkati çekmek, eğitim çalışanlarının fedakarlıklarını gözler önüne sermek, eğitimcilerin çarpıcı hikayelerini fotoğraf sanatı aracılığıyla kamuoyuna mal etmek, üyelerle, eğitim çalışanlarıyla sanat alanında buluşmak, fotoğraf sanatçılarıyla bir araya gelmek amacıyla 4 yıldır "Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması"nın düzenlendiği anımsatıldı.

Yarışmayla eğitim süreçlerinin arkasındaki emeğin en özel karelerle görünür kılınmasının hedeflendiği ifade edilerek sanatsal ve kültürel faaliyetlerin destekçisi olan sendikanın bu etkinliklerle sanatı eğitimle buluşturmaya, sanata emek verenlerin eğitime odaklanmasını sağlamaya çalıştığı belirtildi.

Yarışmaya son başvuru tarihi 3 Ekim

Açıklamada, yarışmayla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Seçici kurulda fotoğraf sanatçıları Tekin Ertuğ, İsmail Küçük, Mustafa Binol, Hakan Acar ve Anadolu Ajansı Fotoğraf Editörü Fırat Yurdakul'un yer alacağı yarışmada, birinci olacak eser sahibine 10 bin lira, ikinciye 7 bin lira, üçüncüye 5 bin lira ve Mehmet Akif İnan Özel Ödülü için 3 bin lira ödül, ayrıca sergileme hakkı kazanan eserler için 250 lira verilecek."

Açıklamaya göre, başvuruları başlayan yarışmaya son katılım tarihi, 3 Ekim olarak belirlendi.

Yarışmada dereceye giren eser sahipleri, ödüllerini, tarihi daha sonra açıklanacak program kapsamında alacak. Yarışmanın detaylarına, "www.egitimdenbirkare.org" internet adresinden ulaşılabilecek.

YORUMLAR
500
Kırıkkale'de kuraklıktan etkilenen çiftçiler çörek otuna yöneldi Kırıkkale'de kuraklıktan etkilenen çiftçiler çörek otuna yöneldi Şebnem Şirin'in katili yaşananları hatırlayamadı Şebnem Şirin'in katili yaşananları hatırlayamadı

Eğitim Bir Sen, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eğitim-Bir-Sen'in 'Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı - Son Dakika


Son Dakika
12:11 İYİ Partili Ağıralioğlu istifa beklentilerini boşa çıkardı: Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir
12:07 Ragbi maçında inanılmaz olay! Maç esnasında bacağına korner direği saplandı
12:05 "Tacizci" diye damgalanıp öldürülmüştü, gerçek ortaya çıktı: Ergün Arslan kız çocuğuna tacizi engellemek isterken arbedede can vermiş
11:49 İYİ Parti grubunda kahkaha dolu anlar: Akşener atılan slogana "Ay korkuttun beni be!" diye takıldı
10:35 Aleyna Tilki'nin saplantı hayranına açtığı davada şaşırtan detay: Evinin krokisi varmış
11:31 Siopis'e tokat atan Cyle Larin özür diledi: Bir an kendimi kaybettim
11:30 Vaktinden önce ezan sesi dinletip orucu bozdurdu! Bir de bu anları sosyal medyada paylaşıp eğelendi
11:30 Altın fiyatlarında son durum
11:19 6 Nisan Çarşamba günü dolar 14,74'ten alıcı buluyor
11:08 İstanbul'da ulaşıma zam! Yüzde 40'lık teklif kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 12:31:15. #1.11#
SON DAKİKA: Eğitim-Bir-Sen'in "Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması"na başvurular başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement