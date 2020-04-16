Eğitim Bir Sen'in hedefi kampanyada Malatya plakası - Son Dakika
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Eğitim Bir Sen'in hedefi kampanyada Malatya plakası

6 saat önce

Eğitim Bir Sen Malatya 1 Nolu Şube'nin "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyası için Malatya'nın plakası olan 44 ve katları ile katılarak alt limit hedefinin ilk etapta toplam 444 bin 444.44 TL olduğu bildirildi.

Eğitim Bir Sen'in hedefi kampanyada Malatya plakası, System.String[]

Eğitim Bir Sen Malatya 1 Nolu Şube'nin "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyası için Malatya'nın plakası olan 44 ve katları ile katılarak alt limit hedefinin ilk etapta toplam 444 bin 444.44 TL olduğu bildirildi.


Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No'lu Şube Başkanı Memur-Sen İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, kampanyaya destekle ilgili yaptığı açıklamada, önce genel merkez çalışmalarını belirtti. Söylemez, "Korona virüsü nün tüm dünyayı rehin aldığı zorlu süreçte ülkemizde ve Malatya'mızda fedakarca çalışan tüm kesimleri ve kurallar gereği evine çekilen her birinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Rabbim, bu süreci de bir an önce atlatıp Devlet-Millet olarak daha güçlü çıkmamızı nasip etsin. Memur Sen, Eğitim Bir Sen olarak genel merkezimiz tarafından Memur-Sen Ailesi adına 2 MilyonTL yardımdan sonra, 20 bin siperlik, 30 bin maske Sağlık Bakanlığı'na teslim edildi. Eğitim-Bir-Sen Konukevi Sabah Kahvaltısı ve Akşam Yemeği hizmeti de sunulmak üzere fedakar Sağlık Çalışanlarına ücretsiz tahsis edildi. Ayrıca Memur-Sen Genel Başkanlarımız birer maaş Devletimizin "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" hesaplarına bağışta bulundular. Tüm bu güzel çalışmalar hepimiz adına yapılmakla birlikte yerelde de kişisel imkanlarla yapılabilecek ne varsa süreç içinde uygulanması benimsendi ve tavsiye edildi" ifadelerini kullandı.


Eğitim Bir Sen Malatya 1 Nolu Şube olarak bir aydır birçok üyeleriyle hesaplara çeşitli miktarlarda Türk Lirası yatırırken, bazı üyelerin ise yardım paketleri ile ihtiyaç sahiplerine ulaştığına dikkat çeken Söylemez, "Akçadağ Eğitim-Bir-Sen Yönetimi, Temsilci ve üyelerinin şahsi hazırladıkları 66 Gıda Paketini Sosyal Dayanışma Vakfı'na teslim etmeleri takdire şayandır. Sürecin uzama ihtimaline karşı daha organize olmak adına Eğitim-Bir-Sen Malatya 1No'lu Şube olarak İl Başkanı, Başkan Yardımcıları, İlçe Temsilcileri ve Genişletilmiş Yönetim Kurulu Üyeleri olarak istişare edip aşağıda belirtilen kampanyayı başlatmış bulunuyoruz. Kampanyamız 6 bin 444 aktif üyemizin durumuna göre rahat davranabileceği, hem de göze hitap eden ve Dört Dörtlük şehir Malatya'mızı çağrıştıran rakamları ifade etmektedir. Yekün olarak ta anlamlı bir rakama ulaşacağımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.


Söylemez, sözü edilen kampanyaya Malatya'nın plakası olan 44 ve katları ile katılma kararı aldıklarını hatırlatıp, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyası hesap numaralarına toplam 444444.44 TL(Dört yüz kırk dört bin dört yüz kırk dört Türk Lirası kırk dört kuruş) alt limit yatırılmış olma hedefimiz söz konusu olup, üst limit olarak süreç içerisinde 1 milyon TL' yi de ümit ediyoruz. Aşağıdaki Rakamlardan biri ya da katları üyelerimiz tarafından bireysel olarak yatırılacaktır. 44 TL, 244 TL, 344 TL ve 444 TL Örneğin İl Başkanı olarak şahsım adına 4 tane 444 olarak bin 776 Türk Lirası'nı süreç devam ettiği için ilke etapta yatırmış bulunmaktayım. Başkan Yardımcısı arkadaşlarımız, İlçe Temsilcisi arkadaşlarımız ile Genişletilmiş Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarımız 444 TL yatırmış, ya da 16 Nisan 2020 ye kadar yatıracak olup diğer üyelerimiz de yukarıdaki rakamlardan birini gönüllülük esasına göre yatıracaklardır. Zorlu Süreçte Milletimizin yanında olan Devletimizi, tüm kurumlarımızı tebrik ediyor,


Devletini yalnız bırakmayan Sivil Toplum Kuruluşlarına, milletimize ve Memur-Sen Ailesine şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - MALATYA

Eğitim Bir Sen, Memur Sen, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 11:58 Kaynak: İHA

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