Eğitim Bir-Sen'in Yardım Eli Pakistan'da

Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar , Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum ve İHH Genel Başkan Yardımcısı Said Demir ile beraberindeki 20 ilin şube başkanları Pakistan 'da bulunan yetim çocukları ziyaret etti.Eğitim Bir-Sen ve İHH'nın paydaşı olduğu "her sınıfın bir yetim kardeşi var" projesinin 6. yılına girdiğini hatırlatan Acar, Türkiye 'deki çocukların harçlıklarından biriktirdikleri yardımlarla, kardeş olarak belirledikleri sınıflardaki yetimlere yardım ettiğini kaydetti. Yetimhaneleri yerinde incelerken, İHH'nın çalışmalarının yanı sıra başardıklarına hayran olduklarını belirten Acar, "Binlerce yetim için çalışıyorlar. Ciddi bir emek var. İmkanların kısıtlı olduğu bir memlekette zor şartlarda kurulan yetimhaneler, kolejler, sosyal etkinlik ve spor ortamları ümmetin yetimleri için ciddi bir imkan. Mazlum ümmet adına mutlu oldum. Türkiye hayranı kardeş ülke Pakistan ile her geçen gün iyileşen ilişkilerimizi bu ziyaretimizle daha iyi noktalara taşıma gayretimizi sürdüreceğiz" dedi.Eğitim Bir-Sen'in nerede ihtiyaç sahibi varsa oraya yardım elini uzatmaya çalıştığının altını çizen Acar, "Emek örgütlerinin işlevi, sadece üyelerin temel hak ve özgürlüklerini artırmak değil. Toplumsal sorumluluk anlamında da öncülük etmeye devam etmektir. Bunun ümmet adına gerekliliğini bir kez daha yaşayarak gördük" diye konuştu.Pakistan'ta ümmet geleceği adına çok büyük bir faaliyet yürütüldüğünün altını çizen Acar, "Haripur'daki Bursa Emir Sultan ve Dar-ül Erkam Yetimhanesinde 624 erkek, Sargodha'daki Khubaib Girls Yetimhanesinde 191 kız, Azad Keşmir Muzafferabad'daki Khubeib- Rara Yetimhanesi'nde 167 erkek ümmetin yetimlerini bizzat görebildik. Ayrıca Pakistan genelinde İHH tarafından bakımı üstlenilen Skardu'da 96 erkek, Rumi'de 22 erkek, Muzzafargarh'da 96 erkek ve MSAL'da 25 kız yurtlarında kalan toplamda bin 221 yetim çocuğa barınma, eğitim-öğretim imkanı sağlanmaktadır" şeklinde konuştu.Ziyaretlerinin son gününde, Büyükelçi İhsan Mustafa Yurdakul ile Maarif Vakfı'nın Eğitim Kompleksini de ziyaret ettiklerini ifade eden Acar, Eğitim Bir-Sen olarak yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduklarını da sözlerine ekledi. - BURSA