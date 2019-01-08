Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu İlk Toplantısını Yaptı

Eğitim-Bir-Sen 2 nolu Şube İl Kadın Komisyonu Merkez üç İlçe Kadın Komisyonlarıyla birlikte ilk toplantısını yaptı.

Eğitim-Bir-Sen 2 nolu Şube İl Kadın Komisyonu Merkez üç İlçe Kadın Komisyonlarıyla birlikte ilk toplantısını yaptı.



Merkez İlçe Kadın Komisyonlarının hazır bulunduğu toplantıda İl Kadın Komisyon Başkanı Esra Kireççi, yeni dönemde sorumluluklarının büyük olduğunu, sorunların çok olduğunu, zamanın ise iyi planlanmadığı zaman ellerinden akıp gittiğini ifade etti. Kireççi, bunun için kaybedecek vakitlerin in bulunmadığımı hatırlatarak zaman kaybetmeden alana ineceklerini söyledi. Kısa ve uzun vadeli planlamalar yaptıklarını bunları hayata geçirmek için heyecan duyduklarını dile getirdi.



İlçe yönetimleriyle beraber büyük işler başaracaklarını bunun için hiçbir eksiklerinin olmadığı aksine gerek yetişmiş insan kaynakları gerekse ihtiyaç duyulacak her imkana sahip olduklarını ifade eden Kireççi, toplantıya katılan İlçe Kadın Komisyon Başkanlarına ve yönetimlerine teşekkür etti. - ERZURUM

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