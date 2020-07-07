Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şubesi MSÜ sınavında ikinci olan öğrenciyi ödüllendirdi - Son Dakika

Eğitim-Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şubesi, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavında Türkiye ikincisi olan Ahmet Hayrettin Mertoğlu'nu altınla ödüllendirdi.

Şubeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Hayrettin Mertoğlu, 120 sorudan sadece 1 yanlışla Türkiye ikincisi oldu.

Eğitim-Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, Mertoğlu'nun yanı sıra bu başarıda emeği olan okul müdürü İsmail Kaya'yı ve öğretmenleri de tebrik etti.

Okullardan ve eğitimcilerden Kayseri'nin eğitimini markalaştıracak başarıları beklediklerini belirten Kalkan, "Bu başarılar asla bizim için sürpriz değil, eğitimcilerimiz, idarecilerimiz emek veriyor, çocuklarımız emek veriyor ve başarılar art arda geliyor, başarılı olan kim varsa biz o başarıyı destekliyor ve ödüllendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Okul müdürü Kaya'yı tebrik eden Kalkan, plaket takdim etti.