Son Dakika Haberleri: Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesi üyeleri piknikte stres attı
Son Dakika Güncel Haber

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesi üyeleri piknikte stres attı

1 saat önce

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesi üyeleri, düzenlenen piknik ile stres attı.

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesi üyeleri piknikte stres attı, System.String[]
Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesi üyeleri, düzenlenen piknik ile stres attı.

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen piknikte, sendika üyeleri aileleri ile beraber katılarak, eğlenceli anlar geçirdi. Şube Başkanı Aydın Kalkan, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtırken, halat çekme oyunu da oynadı.

Fuar Kültür Parkı'nda düzenlenen piknik hakkında bilgiler veren Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, "Eğitim Bir-Sen ailesi olarak yılsonu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız ve öğretmen arkadaşlarımız eğitim öğretim döneminde yoruldular. Bu etkinliğimizi geleneksel hale getireceğiz. Her yıl devam edeceğiz. Öğretmen arkadaşlarımızda bugün aileleri ile beraber geldiler. Burada beden eğitimi öğretmenlerimiz ve Genç Memur-Sen'deki arkadaşlarımız çocuklarla ve büyüklerle ilgili yarışmalar düzenlediler. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının yorgunluğunu böylece atmış olduk. Öğle yemeğimizi de hep beraber yiyip oyunlarımıza devam edeceğiz. Tüm eğitim çalışanlarımıza, memurlarımız, hizmetlilerimiz ile büyük bir katılımla bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:23 Kaynak: İHA
öğretmen, piknik, eğitim bir sen, kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji birçok ili uyardı! Sağanak yağış geliyor Kayseri'de yan bakma cinayeti: 20 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü Seçim günü İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte son tahmin Ekrem İmamoğlu'ndan seçim öncesin son çağrı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 15:59:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesi üyeleri piknikte stres attı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]