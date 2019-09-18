Eğitim Bir Sen'li kadınlardan, Diyarbakır'daki annelere destek

Eğitim Bir Sen Malatya 2 Nolu kadın Komisyonu üyeleri, Diyarbakır'da evlatları için direnen anneleri ve duruşlarını desteklemek üzere basın açıklaması yaptı.



Diyarbakır'da annelerin HDP binası önünde tuttuğu evlat nöbetine destek veren Eğitim Bir Sen Malatya Şubesi Kadın Komisyonu üyeleri, sendika binası önünde açıklama yaptı. Diyarbakır'daki annelerin yanında olduklarını belirten Eğitim Bir Sen Malatya 2 Nolu Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı Kadriye Yüksel, "Sekiz çocuk annesi Hacire Akar, 21 Ağustos'ta HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın önünde oturma eylemi başlatarak, " Bir oğluma daha örgüte kurban veremem" dedi ve HDP Diyarbakır il başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire ananın bu kararlı mücadelesi i sonuç verdi ve 4 gün sonra oğluna kavuştu. Hacire ananın bu cesur davranışı diğer ananelere adeta bir umut ışığı oldu. Yıllardır çocuğunun hasreti ile yanan gözü yaşlı anne ve babalar HDP il başkanlığı binası önünde çocuklarımızı geri verin sloganı ile zorla dağa kaçırılan çocukların terör örgütünün elinde kurtarmaya kararlı olduklarını ve çocuklarına kavuşana dek bu eylemi süründüreceklerini belirleterek çocuklarına kavuşacakları günü saymaktadırlar. Bir anne için evladı dünyada en değerli varlığıdır. Diyarbakır'daki bu annelerin yüreği yanması bizimde yüreğimizin yanması demektir. Diyarbakır'da evlatları için direnen annelerin ve babaların bu cesur mücadelesine destek veriyoruz" dedi. - MALATYA