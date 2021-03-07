"Kadının saygınlığı kadına saygıyla başlar" - Son Dakika

"Kadının saygınlığı kadına saygıyla başlar"

07.03.2021 13:31

Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile alakalı mesaj yayımladı.

Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile alakalı mesaj yayımladı. Acar, insan ve medeniyet değerlerini muhafaza edip yüceltecek toplumun, ancak sağlam aile yapısı ve güçlü kadınla mümkün olacağına dikkat çekti.

Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, Dünyayı imar, toplumu ihya, kültürü ıslah eden, şefkat ve fedakarlıkları ile nesilleri eğiten, alın teri döküp üreten ilk öğretmenimiz annemiz, dayanıştığımız kardeşimiz, ailemizin direği, toplumun temeli olan kadınlarımızın olduğuna dikkat çeken Acar, "Kadın, hayat gerçeğinin temeli, toplumsal hayatın kurucu aktörü, çalışma hayatımızın ana karakteri, her faaliyetimizin paydaşı; varlığımızın manevi derinliği, kültürümüzün taşıyıcı sütunu, öğütleriyle davranışlarımızın en belirleyici unsurudur. Kültürümüzün nesillere aktarılması, geleneklerimizin öğretilmesi, hayatın hikmetli yanlarının 'ana öğüdü'yle yaşatılması, kadınlarımızın etkin gücünün en büyük göstergesidir." dedi.

Tarihimizde kadınlarımız savaş dönemlerinde kahramanlaşarak nam salmış, kurdukları örgütlerle sivil hayata büyük değerler katmış, siyasette aldıkları görevlerle öncü olmuş, ticaretteki başarılarıyla model ortaya koymuş, sanatta çığır açmış, hayatın her alanında büyük icraata imza atmış, atmaya da devam ettiğini, modern hayatın hakka ve ahlaka sığmayan dayatmalarının, sanayileşmeyle başlayan kapitalizmin sömürü çarklarının, sapkın bazı yönelişlerin her geçen gün değerlerimizi dejenere etmesinin en büyük bedelini kadınlarımız ödemekte olduğunu ifade eden Başkan Acar "Kapitalizmin istismarıyla bir pazarlama nesnesine dönüştürülmeye çalışılan kadın kimliğinin 'özgürlük', 'bağımsızlık' gibi kavramlarla bezenerek yutturulmaya çalışılmasına karşı hepimiz teyakkuza geçmeli, örgütlü gücümüzle mücadele etmeliyiz " dedi.

Kadını ve erkeği yaradılışın fıtri doğasını inkara kışkırtan şeytani ideolojiler, insanlığı ifsada ve helake sürüklemektedir. İnsanlığı yok etmeye odaklanmış sapkınlık, kadına da erkeğe de saygılı olmadığını vurgulayan Acar "Gelinen aşamada cinsiyetsizleştirmeye varan tezviratın kadın erkek eşitliği veya özgürlüğü söyleminin hiçbir inandırıcılığı, hatta kadınlar için, kadınlar günü için söyleyecek bir sözü kalmamıştır." dedi.

İnancının gereğini yerine getirmeye çalışan kadınların varlığı görmezden gelinmiş, onlar bir hak talep edemez, hatta sırf farklı tercihlerinden dolayı hakları gasp edilebilir görüldüğünü dile getiren Başkan Acar, " 28 Şubat'ta kılık ve kıyafetinden dolayı binlerce çalışan kadına, kız öğrencilere yapılan zulümlere sessiz ve tepkisiz kalınmasının sebebi budur. Yine dünyanın birçok yerinde terör ve savaş mağduru olan, vatanından sürülen, göçmen duruma düşen, öldürülen, tutuklanan veya zindanlarda taciz ve tecavüze, soykırıma uğrayan kadınların, bu çarpık zihniyet tarafından çağdaş yaşama biçimine uymadıkları gerekçesiyle hakları hatta varlıkları yok sayılmıştır. " dedi.

Denedikleri bin bir oyun ve saldırılarla bir türlü dize getiremedikleri milletimizin kişilik ve kültürü, kadının kimliği üzerinden yapılan operasyonlarla bozulmak istendiğini söyleyen Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar "Kadın, dünden bugüne, bugünden yarına duygu, bilgi, beceri, ahlak, maneviyat akışının canlı değeridir. Aileyi, toplumu yozlaştırmak suretiyle bizi bozguna uğratmak isteyenler, bu değeri aşındırmaya çalışmaktadır. Sözde 'kadın hakları' söylemi, dünyanın her yerinde kadim ahlaki düzenleri sarsmak, köklü toplum yapılarını yozlaştırmak için bir istismar malzemesi olarak kullanılabilmektedir. Bu kişilerin kültürden, ahlaktan, aileden, inançtan, millet ve milliyetten, medeniyet ve kültürden yana hiçbir kaygıları yoktur. Daha çok sorumsuz, savruk ve tüketicidirler.

Değişen insan ve toplum anlayışından ekonomik mecburiyetlere kadar yaşanan yeni durumların, iş hayatından toplum düzenine kadar birçok düzenlemeyi kaçınılmaz kıldığı da bir gerçektir. Tam da bu noktada modernleşme sürecinde batının düştüğü trajik hataya düşmeden kendi tarih ve kültür birikimimizin ışığında ve çağımızın mecburiyet ve deneyimleriyle kadınların daha güçlü kılınması için ev, aile ve çalışma düzeni daha sağlam tanzim edilmelidir. Bunun için yeni hak, destek ve programlarla, kadın ve aile lehine yapılan düzenlemelerin alan ve içerikleri genişletilmelidir." dedi.

Kadını mağdur etmeye dönük tüm ideolojik kurgulara rağmen içine doğduğumuz kültür ve anlam dünyasında 'kadının saygınlığı, kadına saygıyla başlar' anlayışı esas olduğunu söyleyen Acar, " Eğitim-Bir-Sen olarak, insan ve medeniyet değerlerini muhafaza edip yüceltecek toplumun, ancak sağlam aile yapısı ve güçlü kadınla mümkün olacağına inanıyor; Dünya Kadınlar Günü'nün kadınlarımızın ve tüm dünya kadınlarının sorunlarının çözümü için yeni bir başlangıç ve imkan olmasını temenni ediyoruz." diyerek sözlerini sonlandırdı. - BURSA

Kadının saygınlığı kadına saygıyla başlar
Kadının saygınlığı kadına saygıyla başlar
Kadının saygınlığı kadına saygıyla başlar

Dünya Kadınlar Günü, Eğitim Bir Sen, Memur Sen, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Kadının saygınlığı kadına saygıyla başlar' - Son Dakika


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