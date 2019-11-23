Son Dakika Haberleri: Eğitim-Bir-Sen Mardin Şubesinden eğitimciye şiddete tepki
Son Dakika Güncel Eğitim-Bir-Sen Mardin Şubesinden eğitimciye şiddete tepki - Son Dakika

Eğitim-Bir-Sen Mardin Şubesinden eğitimciye şiddete tepki

6 saat önce

Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Eyyüp Değer, yaptığı basın açıklamasıyla eğitimcilere yönelik şiddete tepkisini dile getirdi.

Eğitim-Bir-Sen Mardin Şubesinden eğitimciye şiddete tepki, System.String[]

Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Eyyüp Değer, yaptığı basın açıklamasıyla eğitimcilere yönelik şiddete tepkisini dile getirdi.

Değer, il binasında yaptığı açıklamada, eğitimciye uygulanan şiddete dur demek, seslerini yetkililere duyurmak ve çözüm bulma iradesini harekete geçirmek için bir araya geldiklerini belirtti.

Eğitimciler olarak seslerinin duyulmasını, mesajlarının alınmasını, şiddete çözümün ertelenmemesini ve öğretmenlik mesleğinin daha fazla örselenmemesini istediklerini dile getiren Değer, "Şiddet her geçen gün sayı olarak da yoğunluk olarak da artıyor. Karakter eğiticisi, ruh işçisi, geleceğimizin mimarı öğretmenlerimiz, ince bir sanatı icra ederken kaba bir muameleye maruz kalıyor." dedi.

Terör ve uğradıkları çeşitli saldırılarda hayatını kaybeden öğretmenlere değinen Değer, "Aslında kaybettiğimiz, sevgimiz, saygımız, merhametimiz, şefkatimiz, vicdanımız, izanımızdır. Eğitimciye şiddete dur de." ifadesini kullandı.

Eğitim Bir Sen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:04 Kaynak: AA
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