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Eğitim-Bir-Sen: Öğretmenlik Meslek Kanunu beklentileri karşılamalı - Son Dakika

Eğitim-Bir-Sen: Öğretmenlik Meslek Kanunu beklentileri karşılamalı

20.01.2022 16:46
Eğitim-Bir-Sen: Öğretmenlik Meslek Kanunu beklentileri karşılamalı

Sen Konfederasyonu'na bağlı Eğitimciler Birliği Sendikasınca (Eğitim-Bir-Sen) Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun, beklentileri karşılayacak şekilde çıkarılması, öğretmenliğin bütün boyutlarıyla ele alınması, her açıdan yapılandırması ve öğretmenlerin sosyal ve mali haklarını geliştirmesi...

MEMUR-Sen Konfederasyonu'na bağlı Eğitimciler Birliği Sendikasınca (Eğitim-Bir-Sen) Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun, beklentileri karşılayacak şekilde çıkarılması, öğretmenliğin bütün boyutlarıyla ele alınması, her açıdan yapılandırması ve öğretmenlerin sosyal ve mali haklarını geliştirmesi gerektiği belirtildi.

Eğitim-Bir-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, sözleşmeli ve ücretli öğretmenliğe son verilmemesi gerektiği belirtilerek, "Öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmaması, istihdamda güçlük çekilen bölgelerde görev yapan eğitim çalışanlarına ilave teşviklerin verilmemesi gerekir. Birim ek ders ücret miktarının düşüklüğü, eğitim kurumu yöneticiliğinde özlük haklarını ve yetkileri geliştiren kariyer odaklı sürdürebilir bir sistemin halen hayata geçirilememesi, eğitimin rehberlik ayağının eksikliği, öğretmenleri şiddete karşı koruyacak bir yasal düzenlemenin çıkarılamaması, öğretmenlerin yer değişikliği taleplerinin karşılanmamasının doğurduğu mağduriyetler, okulların ödenek ihtiyacı ve yardımcı personel istihdamı gibi sorunlar konusunda ivedi çözümler beklenmektedir. Eğitim çalışanlarının haklı taleplerine, geçerli mazeretlerine duyarsız kalınarak ortaya atılan politikalar, eğitimcilerin moral ve motivasyonunu bozmaktadır. Eğitimde verimlilik ve kalite isteniyorsa sözleşmeli istihdam sonlandırılmalı, ücretli öğretmenlikten vazgeçilmelidir" denildi.

'EĞİTİM CAMİASINDA OLUMLU KARŞILANMIŞTIR'

Açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda görüşme aşamasına gelen Öğretmenlik Meslek Kanunu konusunda somut adım atılması ifade edilerek, "3600 ek gösterge vaadinin yerine getirilecek olması, kariyer basamaklarının ücret artışlarıyla birlikte yeniden hayat bulacak olması, aday öğretmenlikten asli öğretmenliğe geçişte yazılı sınavın kaldırılıyor olması, bir kısım sorunların çözümü için adım atılmış olması eğitim camiasında olumlu karşılanmıştır. Ancak, meslek kanununun meclise sevk edilen haliyle beklentileri karşılamaktan uzak oluşu eğitimcileri hayal kırıklığına uğratmıştır. Öğretmenlik Meslek Kanunu, beklentileri karşılayacak şekilde çıkarılmalıdır. Öğretmenliği bütün boyutlarıyla ele almalı, her açıdan yapılandırmalı, sadece kariyere hapsetmemeli; öğretmenlerin sosyal ve mali haklarını geliştirmelidir" denildi.

'EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ TÜM KAMU GÖREVLİLERİNİ KAPSAMALIDIR'

Açıklamada, bütün kamu görevlilerini kapsayacak ek gösterge çalışmasının yapılması gerektiğini kaydedilerek, "Kamu personel sisteminde ülkesine ve milletine hizmet eden diğer unvanlardaki kamu görevlilerinin de ek gösterge beklentilerini karşılayacak, ek gösterge kaynaklı mağduriyetleri giderecek, çalışma barışını ve iş huzurunu sağlayacak şekilde bütün kamu görevlilerini kapsayacak bir ek gösterge çalışması yapılmalıdır. Eğitim-öğretim hizmeti sunumu esnasında veya bu hizmetten kaynaklanan nedenlerle eğitim çalışanlarına karşı cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişilerin cezalandırılması; eğitim kurumlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçunun tutuklama nedeni varsayılan suçlardan sayılması ve eğitim çalışanlarına karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemlerde ve davalarda personelin talebi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın hukuki yardımda bulunması noktasında düzenleme yapılmalıdır" denildi.

'TEMİZLİK VE GÜVENLİK PERSONELİ YETERSİZLİĞİ GİDERİLMELİDİR'

Okulların kendi kullanımlarına sunulmuş herhangi bir ödenekleri olmadığından personel açığı sorunu kalıcı olarak çözülemediği belirtilen açıklamada, "Okul yöneticilerinin, eğitim çalışanlarının okulları açık tutmak için verdiği mücadele, bürokratik engellere, kırtasiyeciliğe ve ödenek yoksunluklarına kurban edilmemelidir. Bu sorunun kökten çözümü için okul bazlı ödenek tahsis edilmeli, personel dışı cari harcamaların yönetilmesi için ödeneklerin doğrudan okul yönetimleri tarafından kullanılması sağlanmalı; okulların temizlik ve güvenlik personeli ihtiyacı bir an önce karşılanmalıdır. Öğretmen atama ve yer değiştirme iş ve işlemlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sekteye uğratacak düzeydeki eksiklikler, mevzuattaki yetersizlikler, öğretmenlerin yer değişikliği taleplerinin karşılanamamasına, mağdur olmalarının yanı sıra çalışma barışının bozulmasına ve motivasyon kaybına neden olmaktadır. Dezavantajlı ve elverişsiz şartların hüküm sürdüğü yerleşim yerlerinde görev yapan eğitim çalışanlarına yönelik gönüllülüğü esas alacak tedbirlerin alınması, rasyonel atama ve yer değiştirme sistemlerinin kurulması, eğitimcilerin en büyük beklentilerindendir" ifadelerine yer verildi.

'MALİ VE ÖZLÜK HAKLARI İYİLEŞTİRİLMELİ'

Açıklamada, memur ve hizmetli çalışanlarının mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiği kaydedilerek, "Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı, Yardımcı Hizmetler Sınıfı ve diğer hizmet sınıflarında çalışanların eğitim-öğretim hizmetinin aksamadan en etkin şekilde yürütülmesi için emek sarf ettiği gerçeği görülmelidir. Bu çerçevede, hazırlık ödeneği, öğretmenlerle birlikte eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde emek sarf eden Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında görevli tüm hizmet sınıflarındaki eğitim çalışanlarına da ödenmelidir" denildi.


- Ankara
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Eğitim Bir Sen, Öğretmen, Memur, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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