Eğitim-Bir-Sen: Öğretmenlik Meslek Kanunu, beklentileri karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmeli

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu'na (Memur-Sen) bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası'ndan (Eğitim-Bir-Sen) yapılan açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen '7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak bir içerikle yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtildi.

Eğitim-Bir-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, öğretmenlik meslek kanununun öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak bir içerikle yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtildi. Açıklamada, Eğitim-Bir-Sen tarafından hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı'na, TBMM Başkanlığı'na ve mecliste grubu bulunan partilerin yöneticilerine sunulan kanun taslağına ilişkin, öğretmenliğin 'özel bir ihtisas mesleği' olarak ele alınması, resmi eğitim kurumları ile diğer kamu kurumlarında öğretmenlik, öğretmen kadro unvanındaki kadrolu memurların eliyle yürütülmesi gerektiği ifade edildi.

KANUN TASLAĞINA İLİŞKİN MADDELER SIRALANDI

Açıklamada, kanun taslağı ile ilgili, "Öğretmen kadrosuna yapılacak atamalarda, sadece Kamu Personeli Seçme Sınavı puan üstünlüğü esas alınmalı, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olmak adaylığa son verme şartları arasından çıkarılmalıdır. Kariyer basamaklarında ilerleme, sadece öğretmenlikteki hizmet süresi ile eğitim programı ve mesleki çalışmaya dayalı olarak tasarlanmalı, öğretmenlikte 8 yılını tamamlamış olanlar uzman öğretmenlik, 12 yılını tamamlamış olanlar başöğretmenlik unvanı alabilmelidir. Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar uzman öğretmen unvanı için öngörülen eğitim programından, doktora eğitimini tamamlayanlar ise uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için öngörülen eğitim programından muaf tutulmalıdır. Öğretmenlikte en az 8 yıl hizmeti bulunanlardan doktora eğitimini tamamlayanlar başöğretmen unvanı alabilmelidir. Öğretmen unvanlı kadrolarda bulunmakta iken, fiilen öğretmenlik yapmayanlar veya sonrasında öğretmen kadrosu dışındaki kadrolara atananlara da uzman/başöğretmenlik için başvuru hakkı tanınmalıdır. Eğitim kurumu müdürlüğü, eğitim kurumu müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı öğretmenliğin yanında ikinci görev kapsamında yürütülmeli, ancak dört yıl veya daha fazla süreli görevlendirmeler, özlük hakları, atama ve terfi yönünden şube müdürü kadrosunda geçirilmiş sürelerden sayılmalıdır. Eğitim kurumu yöneticiliğine görevlendirilmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılacak yazılı sınavda başarılı olmak şartı aranması yeterli görülmeli, yazılı sınavda 100 üzerinden 60 ve üzerinde puan alanlar eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilmelidir. Eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirilenler, isteğe, mazeret durumuna veya hizmetin gereğine dayalı olarak unvanları üzerinde kalmak üzere il içinde veya iller arasında yer değiştirme suretiyle bir başka eğitim kurumuna görevlendirilebilmelidir" denildi.

Eğitim kurumu yöneticileri ile öğretmenlere 1500 puan karşılığında yan ödeme yapılması gerektiğini belirtilen açıklamada,

"Eğitim kurumu yöneticileri ile öğretmenlerin haftalık çalışma süresi 40 saat olması, eğitim kurumlarının ve eğitim-öğretim hizmetlerinin özellikleri dikkate alınmak suretiyle haftalık 40 saati aşmamak üzere farklı çalışma süreleri tespit olunabilmesinin yanı sıra ücret ödenmeksizin haftalık 40 saati aşan çalıştırma veya görevlendirme yapılmamalıdır. Eğitim kurumu müdürlerine yüzde 200, eğitim kurumu müdür başyardımcılarına yüzde 185, eğitim kurumu müdür yardımcılarına yüzde 175, öğretmenlerden, 1'inci ve 2'nci derecelerden aylık alanlara yüzde 150, 3 ve 4. derecelerden aylık alanlara yüzde 125, diğer derecelerden aylık alanlara yüzde 100 oranında eğitim-öğretim tazminatı ödenmelidir. Kalkınmada öncelikli yörelerde çalışan yönetici ve öğretmenlere; görev yapılan yere göre yüzde 10 ila yüzde 90 arasında değişen oranlarda ilave tazminat ödenmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapanlardan fiilen eğitim kurumu yöneticiliği veya öğretmenlik yapıyor olmak ya da yapmış olmak kaydıyla, uzman öğretmen unvanını kazanmış olanlara yüzde 60, başöğretmen unvanını kazanmış olanlara yüzde 120 oranında eğitim-öğretim tazminatı ödenmelidir. Eğitim kurumu yöneticileri ile öğretmenlere, ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru aylığına; eğitim kurumu müdürlerine yüzde 200, eğitim kurumu müdür başyardımcılarına yüzde 185, eğitim kurumu müdür yardımcılarına yüzde 175, öğretmenlere yüzde 150 oranlarının uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılmalıdır" denildi.

Eğitim kurumu yöneticiliğine vekaleten veya geçici görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere, asaleten görevlendirmede Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak yazılı sınava girebilme hakkını elde etmiş olması dahil tüm şartları taşımaları kaydıyla, eğitim-öğretim tazminatı ve ek ödeme farkı, vekaleten veya geçici görevlendirme suretiyle göreve başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görev fiilen yapıldığı sürece ödenmesi gerektiğini kaydedilen açıklamada, "Ek ders ücreti karşılığında yapılacak ders, ders niteliğinde veya ders dışı görevlendirmelerde, ders saati başına 200 gösterge rakamının devlet memurları için belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ödenmelidir. Öğretim yılına hazırlık ödeneği, ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 165'i oranında ödenmelidir. Öğretmenlerin görev, hak, yetki ve sorumlulukları mesleki özerklik ve akademik özgürlük ekseninde kurgulanarak ayrıntılı bir şekilde düzenlenmelidir. Eğitim ve öğretim hizmeti sunumu esnasında veya verilen eğitim ve öğretim hizmetinden kaynaklanan nedenlerle eğitim çalışanlarına karşı cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişilere yönelik hapis cezası verilmesi; eğitim kurumlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu tutuklama nedeni varsayılan suçlardan sayılması; eğitim ve öğretim hizmetinin sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı eğitim kurumlarında çalışan personele karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemler ve davalarda personelin talebi üzerine bakanlıkça hukuki yardım yapılması noktasında düzenlemeler yapılmalıdır" denildi.

Açıklamada, özel öğretim kurumlarında çalışan eğitim kurumu yöneticileri ile öğretmenlere ödenecek net aylık ücret ile ek ders ücretinin, bu kişilerin dengi olan resmi okullarda görevli yönetici ve öğretmenler için tespit edilen miktardan az olmaması kaydedilerek, "Milli Eğitim Bakanlığı dışındaki resmi kurumlarda görev yapan öğretmenlere de aranan şartları sağlamak kaydıyla uzman öğretmen ve başöğretmen sertifikası düzenlenebilmelidir. Sözleşmeli öğretmenler şartsız ve doğrudan öğretmen kadrolarına geçirilmeli ve sözleşmelilikte geçen süreleri hizmet sürelerinden sayılmalıdır. Ücretli öğretmenlere ödenecek aylık net ücret tutarı, aylık net asgari ücretten az olmamalı; bu kişilerin sigorta prim ödeme gün sayıları aylık 30 gün üzerinden hesaplanmalıdır. Eğitim kurumu yöneticilerine ve öğretmenlere ilave bir derece verilmelidir" ifadelerine yer verildi.