Çabuk, "Öğretmenlik Meslek Kanunu vaatte kalmasın" - Son Dakika

Çabuk, "Öğretmenlik Meslek Kanunu vaatte kalmasın"

23.11.2020 11:59
Çabuk,

Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Çabuk '24 Kasım Öğretmenler Gününü' dolayısı ile basın açıklaması yayınladı.

Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Çabuk '24 Kasım Öğretmenler Gününü' dolayısı ile basın açıklaması yayınladı. Çabuk mesajında, "Öğretmenlik Meslek Kanunu vaatte kalmasın, hayat bulsun" dedi.

Eğitim Bir Sen Balıkesir Şube Başkanı Mehmet Çabuk yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi. "24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tüm öğretmenlerimizin, Öğretmenler Gününü kutluyor, eğitim çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek ve öğretmenlerin meslek kanunu talebini dile getirmek amacıyla bu basın açıklamamızı yapma ihtiyacını hissediyoruz. Ülkemizde resmi ve özel eğitim kurumlarında fiilen görev yapan 1 milyon 200 bin öğretmen var iken, öğretmenin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar öğretmenlik mesleğini bütün olarak ele alan bir Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun olmaması; hukuki açıdan boşluk, mesleki açıdan ise yoksunluktur. Meslek kanunumuzu istiyoruz, daha fazla beklemek istemiyoruz.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılması hedefine, 11. Kalkınma Planı'nda da Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu'nda da yer verilmesi, hem talebemizi doğruluyor hem de tepkimizi haklı kılıyor. Meslek kanununun çıkarılması noktasında niyet ve kararlılığın kamuoyuna deklare edilmesinin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, bugüne kadar kamuoyuna net, açık ve kesin bir içerik paylaşımı yapılmış değildir. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yürütülen çalışma, hazırlanan taslak, öngörülmüş bir tasarım mutlaka başta yetkili sendika olmak üzere, paydaşlarla iş birliği içinde ele alınarak olgunlaştırılmalıdır. Öncelikle resmi veya özel öğretim kurumu ayrımı yapmaksızın bütün öğretmenleri kapsayacak, öğretmenlik mesleğinin bütün boyutlarını ele alacak bir yasal düzenlemeye duyulan ihtiyaç konusunda geniş bir toplumsal mutabakatın varlığı herkesçe kabul edilmelidir. Biz, meslek kanununda, öğretmenlerin özlük haklarının uluslararası standartlar çerçevesinde tanımlanmasını ve geliştirilmesini istiyoruz.

Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik gibi haksız ve çözüm yerine sorun üreten uygulamaları ortadan kaldırmayan bir düzenlemenin meslek kanunu niteliği kazanamayacağına inanıyoruz" dedi.

Çabuk, " Öğretmenlerimize verilebilecek en büyük müjde Meslek Kanunun çıkmasıdır"

Çabuk açıklamasının devamında, "Resmi eğitim kurumlarındaki bütün öğretmenlerin kadrolu istihdamını emredici şekilde düzenlemeyen bir kanunun, öğretmene itibarını korumada yetersiz olacağını hatırlatıyoruz. Öğretmenlerin mesleki ilerlemelerini sağlayacak şekilde kariyer basamaklarının yeniden hayata geçirilmesinin meslek kanunu iddiasının ispatı için şart olduğunu düşünüyoruz. Aksi halde, eğitimde istenilen başarının sağlanamayacağı, meslek kanunundan beklentinin karşılanamayacağı bilinmelidir.

Salgın süreci, okulun da öğretmenin de değerini; yokluğunun, eksikliğinin telafi edilemez niteliğini, toplumsal yapının ana direklerinden biri olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koymuştur. Salgın sebebiyle eğitim-öğretim faaliyetlerinde bilinen ve alışılagelen usullerin zorunlu olarak terk edilmesi, öğretmenlerimizin fedakarlıkları, azimleri, çabaları olmasa, bu zorlu sürecin, öğrenme kayıpları başta olmak üzere, giderilmesi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vereceğini bugün çok net görebiliyoruz. Eğitim çalışanlarımız, yılda bir gün övgü cümleleriyle geçiştirilen anma günlerini beklemiyor. 24 Kasım'da öğretmenlerimize verilebilecek en büyük müjde, haklarını koruyup geliştirecek, çalışma şartlarını iyileştirecek, uğradıkları şiddeti önleyecek, sorunlarına çözüm üretecek ve mesleklerinin itibarını hak ettiği yere taşıyacak bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun TBMM gündemine getirilmesidir. Zaman, vaatleri gerçeğe dönüştürme, hedefleri sonuca ulaştırma zamanıdır.

Eğitim-Bir-Sen olarak, bu hususlar temelinde çıkarılacak Öğretmenlik Meslek Kanunu'na katkı ve destek sunacağımızı bir kez daha ifade ediyor; siyasi iradeyi, TBMM'yi ve Bakanlığı bu konuda adım atmaya çağırıyoruz. - BALIKESİR

Çabuk, Öğretmenlik Meslek Kanunu vaatte kalmasın

Öğretmenler Günü, Eğitim Bir Sen, Ali Yalçın, TBMM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çabuk, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu vaatte kalmasın' - Son Dakika


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