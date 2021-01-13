Eğitim Bir-Sen ortaokullarda 1. dönem ölçme ve değerlendirmelerinin objektif yapılmasını talep etti - Son Dakika

Eğitim Bir-Sen ortaokullarda 1. dönem ölçme ve değerlendirmelerinin objektif yapılmasını talep etti

13.01.2021 16:53
Eğitim Bir-Sen ortaokullarda 1. dönem ölçme ve değerlendirmelerinin objektif yapılmasını talep etti, System.String[]

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Genel Sekreteri Latif Selvi, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı birinci dönemi için ortaokullarda yapılacak ölçme-değerlendirmenin, merkezi sınav puanına dayalı yerleştirmeye etkisi ortadan kaldırılmış, öğrenciden kaynaklanmayan eşitsizliklere duyarlı...

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Genel Sekreteri Latif Selvi, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı birinci dönemi için ortaokullarda yapılacak ölçme-değerlendirmenin, merkezi sınav puanına dayalı yerleştirmeye etkisi ortadan kaldırılmış, öğrenciden kaynaklanmayan eşitsizliklere duyarlı bir şekilde yapılmasını istedi.

Eğitim-Bir-Sen'den yapılan açıklamaya göre Selvi ve beraberindeki heyet, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu ile görüştü.

Selvi görüşmede, Milli Eğitim Bakanlığının, birinci dönem yüz yüze sınav yapılmaması nedeniyle, "canlı ders, EBA TV takip ve ders etkinliklerine katılıma göre öğrencilere puan verilmesi, derslerin dönem notlarının bu puanlara göre belirlenmesi" şeklindeki kararının, adil ve objektif bir ölçme ve değerlendirme yapılmasını zorlaştırdığını belirtti.

Birinci dönem için ortaokullarda yapılacak ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin, objektif kriterlere uygun, öğrencilerin üst öğrenimlerini olumsuz etkilemeyecek ve eşitsizlik oluşturmayacak şekilde düzenlenmesi talebinde bulunan Selvi, yüz yüze eğitime ara verilinceye kadar geçen sürede sadece bazı sınıfların yazılı sınav yapabildiğini, bunun da adil ve karşılaştırılabilir sağlıklı sonuçlar üretmeyeceğini kaydetti.

Genel Sekreter Selvi, "Bu eşitsizlikle, bunun doğurduğu veya doğuracağı adil ve objektif olmayan sonuçlar, bir yandan ders notlarının uzun dönem etkilerinden hareketle öğretmenlerle ebeveynleri karşı karşıya getirmekte, diğer yandan öğretmenlerin sağlıklı, adil ve eşit bir ölçme-değerlendirme yapmasına engel teşkil etmektedir. Eşit olmayan şartlarda yapılacak her türlü ölçme-değerlendirme faaliyeti, objektif kıstaslara dayanmayan sonuçlar olarak değerlendirilebilecektir." görüşünü dile getirdi.

Latif Selvi, ders etkinliklerine erişim ve katılım imkanlarında var olan bölgesel, yöresel ve kişisel eşitsizliklerin de göz önüne alınması gerektiğine işaret ederek, "merkezi sınav puanına dayalı yerleştirmeye etkisi ortadan kaldırılmış, öğrenciden kaynaklanmayan eşitsizliklere duyarlı bir ölçme-değerlendirme yapılması gerektiği" önerisinde bulundu.

Eğitimciler Birliği Sendikası, milli eğitim bakanlığı, Eğitim Bir Sen, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eğitim Bir-Sen ortaokullarda 1. dönem ölçme ve değerlendirmelerinin objektif yapılmasını talep etti - Son Dakika


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