Eğitim-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Yıldız basın açıklaması yaptı - Son Dakika
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Eğitim-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Yıldız basın açıklaması yaptı

08.09.2022 17:04
Eğitim-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Yıldız basın açıklaması yaptı

Eğitim-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Hamdi Yıldız, basın açıklaması gerçekleştirdi.

Eğitim-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Hamdi Yıldız, basın açıklaması gerçekleştirdi.

Yıldız, Samsun Öğretmenevi önünde yaptığı açıklamada, yeni eğitim öğretim yılının, eğitim çalışanları açısından önceki yıllara göre ekonomik zorlukların daha fazla hissedildiği bir yıl olacağını söyledi.

Eğitim-Bir-Sen olarak en az 8 yıl fiilen öğretmenlik yapmış olanlara uzman öğretmen, en az 4 yıl uzman öğretmenlik yapanlara da başöğretmenler için öngörülen özel hizmet tazminatı ödenmesi istediklerini belirten Yıldız, 4C, 4B ve sözleşmeli personel uygulamasından vazgeçilip kamuda kadrolu istihdam olması gerektiğini anlattı.

Yıldız, şunları kaydetti:

"Kanunun bu haliyle uygulanması okullardaki çalışma barışını bozacak, bu durum da eğitim öğretime olumsuz yansıyacaktır. Öğretmenlerin 60 yıllık hayali olan Öğretmenlik Meslek Kanunu, 'öğretmene destek kanunu olsun' dedik. Hükümeti sesimizi duymaya, Meclisin açılmasıyla yasal düzenleme yaparak yanlıştan dönmeye çağırıyoruz. Meslek kanunu köstek değil, destek kanunu olsun."

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Kaynak: AA

Eğitim Bir Sen, Hamdi Yıldız, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Yıldız basın açıklaması yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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