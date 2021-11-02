Eğitim Bir-Sen'den Öğretmenlik Meslek Kanunu talebi - Son Dakika

Eğitim Bir-Sen Şırnak Şubesi, Öğretmenlik Meslek Kanununun TBMM gündemine getirilmesini istedi.

Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Abdullah Çatı, şube binası önünde düzenlenen basın açıklamasında, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nde yer verilmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen öğretmenlerin meslek kanununun hala yapılmadığını söyledi.

Resmi veya özel öğretim kurumu ayrımı yapmaksızın bütün öğretmenleri kapsayan bir meslek kanununun hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden Çatı, şöyle konuştu:

"Öğretmenler olarak beklentimiz, özlük haklarımızın tanımlanması ve geliştirilmesi, kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik ayrımının ortadan kaldırılması, resmi, eğitim kurumlarındaki bütün öğretmenlerin kadrolu olarak istihdam edilmesi, mesleğimizde ilerlememizi sağlayacak şekilde kariyer basamaklarının yeniden hayata geçirilmesi, istihdamda güçlük çekilen bölgeler başta olmak üzere zorunlu hizmet gibi zorlayıcı dayatmalar yerine teşvik edici uygulamaların getirilmesi, resmi veya özel öğretim kurumu ayrımı yapmaksızın bütün öğretmenleri kapsayan bir meslek kanununu hayata geçirilmelidir. Zaman, vaatleri gerçeğe dönüştürme, hedefleri sonuca ulaştırma zamanıdır. Öğretmenin özlük haklarını ve yetkilerini genişletecek, ona destek olacak içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılması beklentisi artık karşılanmalıdır."