Eğitim-Bir-Sen Sivas Şube Başkanı Temiz yeniden göreve talip oldu - Son Dakika
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Eğitim-Bir-Sen Sivas Şube Başkanı Temiz yeniden göreve talip oldu

06.09.2022 16:12
Eğitim-Bir-Sen Sivas Şube Başkanı Temiz yeniden göreve talip oldu

Eğitim-Bir-Sen Sivas 1 Nolu Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz, göreve yeniden talip olduğunu açıkladı.

Eğitim-Bir-Sen Sivas 1 Nolu Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz, göreve yeniden talip olduğunu açıkladı.

Sendika binasında basın açıklaması yapan Temiz, şube başkanlığı seçiminin 15 Ekim'de yapılacağını söyledi.

Görev sürecinde yaptıkları çalışmaları anlatan Temiz, hizmet binası satın aldıklarını, üye sayısını artırdıklarını, promosyon ve öğretmenlik meslek kanunu ilgili çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Yeniden göreve talip olduğunu ifade eden Temiz, "Sendikamız seçim sürecine girmiştir. Tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de bu sürecin birlik, beraberlik ve kardeşlik hukukuna zarar vermeden, hizmette yarış anlayışıyla sürdürüleceğine inancım tamdır. Bu noktada biz üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz." dedi.

Seçimlerin hayırlı olmasını temenni eden Temiz, şunları kaydetti:

"Merhum Mehmet Akif İnan'ın fikirleri ışığında üyelerini ötekileştirmeyen, kuşatıcı, her şeyden önemlisi samimiyet ve duruş sendikacılığının devamı adına birbirleriyle kenetlenmiş huzurlu teşkilatın devamı için, ben değil biz anlayışının devamı için, güçlü bir örgüt ve birlik beraberlik için Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube başkanlığına tekrar aday olmaya karar verdik. Tüm üyelerimizden destek bekliyoruz."

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Kaynak: AA

Eğitim Bir Sen, Sendika, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim-Bir-Sen Sivas Şube Başkanı Temiz yeniden göreve talip oldu - Son Dakika

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