Son Dakika Haberleri: Eğitim-Bir-Sen Temsilcileri Vezirköprü'de Buluştu

Eğitim-Bir-Sen Temsilcileri Vezirköprü'de Buluştu

1 saat önce

Eğitim-Bir-Sen'in Samsun'daki il ve Vezirköprü ilçe temsilcileri, bir araya geldi.

Eğitim-Bir-Sen Temsilcileri Vezirköprü'de Buluştu, System.String[]
Eğitim-Bir-Sen'in Samsun'daki il ve Vezirköprü ilçe temsilcileri, bir araya geldi.

Vezirköprü Öğretmenevi'nde düzenlenen programa Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, Vezirköprü İlçe Başkanı Hasan Dursun ile yönetim kurulu üyeleri ve okul temsilcileri katıldı.

Programda iş yeri temsilcisi eğitimi de gerçekleştirildi.

Yıldız, 5 aylık süre içinde yaklaşık 450 bin üyesi bulunan sendikalarının 222 bin kişinin katılımıyla önce okul temsilcileri, ardından ilçe temsilcilikleri, delege seçimleri ve şube yönetimi seçiminin gerçekleştirildiğini anlattı.

Ülke genelinde 935 ilçe temsilciliğinin 450'sinde, 135 şubenin de 32'sinde yeni yönetim seçildiğini aktaran Yıldız, seçimlerin şölen havasında geçtiğini dile getirdi.

Dursun da faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

İlçede 671 üyeleri bulunduğunu belirten Dursun, üyelerinin yüzde 80'inin katılımıyla bir süre önce seçimlerini gerçekleştirdiklerini, ardından tüm okulları ziyaret ederek üyelerinin sorunlarını dinlediklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:04 Kaynak: AA

Ekonomi
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