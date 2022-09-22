Eğitim-Bir-Sen'den Ferizli'de sürücü kursu sınav komisyonu üyesini darp iddiasına açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

Eğitim-Bir-Sen'den Ferizli'de sürücü kursu sınav komisyonu üyesini darp iddiasına açıklama

22.09.2022 15:12
Eğitim-Bir-Sen'den Ferizli'de sürücü kursu sınav komisyonu üyesini darp iddiasına açıklama

Eğitim-Bir-Sen üyeleri, Ferizli'de sürücü kursu sınav komisyonu üyesini darp iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Eğitim-Bir-Sen üyeleri, Ferizli'de sürücü kursu sınav komisyonu üyesini darp iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Ferizli Kaymakamlığı önünde toplanan grup adına açıklama yapan Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen, eğitimciye şiddete dur demek, seslerini yetkililere duyurmak, çözüm bulma iradesini harekete geçirmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Mengen, 17 Eylül'de Ferizli'de eğitim çalışanlarını derinden üzen şiddete şahit olduklarını dile getirerek, "Ferizli de bir sürücü kursu sahibinin ve usta öğretici oğlunun, sınav komisyonunda görev yapan arkadaşımızı darbetmesi tam anlamıyla eşkıyalıktır. Eğitim çalışanları olarak yetkililerden sesimize kulak vermelerini, toplumumuzda giderek artan şiddeti ortadan kaldıracak önlemlerin bir an önce alınmasını, eğitim çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili bir kanun maddesinin Öğretmenlik Meslek Kanununda mutlaka olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı

Şiddetin asla kabul edilemeyeceğini, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının üstünün kapatılmaması gerektiğini vurgulayan Mengen, "Bu olaylar sadece idari ve adli soruşturmalarla geçiştirilmemeli, yaptırımlar para cezasından ibaret kalmamalıdır. Eğitim çalışanlarına dönük şiddetin soruşturulması ciddiyetle yapılmalı, cezalar da sosyal sonuçları da ağır olmalıdır." diye konuştu.

Mengen, Eğitim-Bir-Sen olarak bu olayın son olmasını temenni ettiklerini dile getirerek, "Her daim eğitim çalışanlarımızın yanında olacağımızı ve bu olayın hem hukuksal hem de idari olarak takipçisi olacağımızı beyan ederiz." dedi.

YORUMLAR
500
Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi yapıldı Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi yapıldı
Kaynak: AA

Ferizli Kaymakamlığı, Eğitim Bir Sen, Sakarya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim-Bir-Sen'den Ferizli'de sürücü kursu sınav komisyonu üyesini darp iddiasına açıklama - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:11 İçinde oldukları araç taklalar attı, 5 arkadaşın burnu bile kanamadı!
14:53 İzmir'de iki aracın arasında kalan vatandaş ölümden döndü! Mucize anları kameraya yansıdı
14:47 Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler Örgütü (PETA): Et yiyen erkeklerin cinsel ilişkiye girmesi yasaklansın
14:33 Kavgada kardeşi için korkup balkona çıkan adam, husumetlisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu!
14:21 16 yaşındaki lise öğrencisi kız cinsel istismara uğradığı için intihar girişiminde bulundu!
14:20 Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 12'ye indirmesinin ardından dolar, 18.40 liraya ulaşarak tarihi zirvesini gördü
14:09 Yavuz Seçkin'den yıllar önce taklidini yaptığı ve davalık olduğu Emrah hakkında sert sözler: Değer vermiyorum, benim için etkisiz eleman
14:03 Merkez Bankası faizi yüzde 12'ye indirdi
13:42 Putin'in ilan ettiği seferberlik kararı sonrası Rusya karıştı! Polisler, istihbaratçıları protestocu sanıp gözaltına aldılar
13:33 Motor kazası geçiren ve ameliyat olan Acun Ilıcalı, taburcu edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 15:17:13. #1.13#
SON DAKİKA: Eğitim-Bir-Sen'den Ferizli'de sürücü kursu sınav komisyonu üyesini darp iddiasına açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement