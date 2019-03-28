Son Dakika Haberleri: Eğitim-Bir-Sen Üyeleri Yemekte Bir Araya Geldi

Eğitim-Bir-Sen Üyeleri Yemekte Bir Araya Geldi

55 dakika önce

Şarkışla'da Eğitim-Bir-Sen üyeleri yemekte bir araya geldi.

Eğitim-Bir-Sen Üyeleri Yemekte Bir Araya Geldi, System.String[]
Şarkışla'da Eğitim-Bir-Sen üyeleri yemekte bir araya geldi.

Öğretmenevinde düzenlenen programa, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen İl Başkanı Halil İbrahim Temiz, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, şube müdürleri ve il yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Eğitim-Bir-Sen İlçe Başkanı İbrahim Karasoy, yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:12 Kaynak: AA

Ahmet Turgay Oğuz, Şarkışla, Eğitim Bir Sen, Güncel
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