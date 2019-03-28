Eğitim-Bir-Sen Üyeleri Yemekte Bir Araya Geldi
55 dakika önce
Şarkışla'da Eğitim-Bir-Sen üyeleri yemekte bir araya geldi.
Şarkışla
'da Eğitim-Bir-Sen üyeleri yemekte bir araya geldi.
Öğretmenevinde düzenlenen programa, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz
, Memur-Sen
ve Eğitim Bir-Sen İl Başkanı Halil İbrahim Temiz, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, şube müdürleri ve il yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Eğitim-Bir-Sen İlçe Başkanı İbrahim Karasoy, yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:12 Kaynak: AA
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