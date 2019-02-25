Eğitim Bir Sen Üyelerinin Bozkır Ziyareti

Eğitim Bir Sen Konya il teşkilatı, Bozkır Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Eğitim Bir Sen Konya il teşkilatı, Bozkır Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti.



Konya Eğitim Bir Sen Konya İl Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Balki, Meram İlçe Başkanı Ayhan Hatipoğlu ve Meram İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Koç'u makamında ziyaret etti.





Eğitim Bir Sen İl Teşkilatı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ziyaretinden sonra ilçe merkezinde incelemelerde bulundu.

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