Eğitim - Bir - Sen ve Memur - Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Sendikacılığı korsan gemilerin limanı, köhne zihniyetlerin sopası haline dönüştürenlerin düştüğü açmazın ve aymazlığın içerisine hiçbir zaman düşmedik"

"Biz, millete karşı borçlu, kamu işvereni olarak devletten alacaklıyız"

"Hiçbir zaman milletin birikimini yok etmedik"

ISPARTA - Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) ve Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Isparta'da katıldığı 13. Bölge Eğitim ve İstişare toplantısında yaptığı konuşmada, teşkilatlarının sağlam temeller üzerinde kurulu olduğunu ifade ederek, "Hiçbir zaman milletle ters düşmedik, kavga etmedik. Çünkü, bizim derdimiz, kendimiz, işimiz millet, gücümüz yeten güçlü bir medeniyet" dedi. "Biz, millete karşı borçlu, kamu işvereni olarak devletten alacaklıyız" diyerek sözlerini sürdüren Genel Başkan Ali Yalçın, "Hiçbir zaman milletin birikimini yok etmedik, kavga etmedik, kaldırım taşı sökmedik, esnafın camını kırmadık, durup dururken hiç kimsenin aracına zarar vermedik. Şiddete kaymadık, vandalizmin içinde yer almadık, sendikacılığı korsan gemilerin limanı, köhne zihniyetlerin sopası haline dönüştürenlerin düştüğü açmazın ve aymazlığın içerisine hiçbir zaman düşmedik. Çünkü, Memur-Sen olarak, kuruluşumuzda bir entelektüel dokunuş var" ifadelerini kullandı.

Yalçın: "Çeyrek asrı geride bıraktık, yarım asra yürüyoruz"

Eğitim - Bir - Sen 13.Bölge Toplantısı, Antalya - Afyonkarahisar - Burdur - Denizli - Uşak ve Isparta teşkilatlarının katılımıyla Isparta'da gerçekleştirildi.

Şube başkanları, yönetim kurulları, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri, ilçe temsilcilik yönetimleri ve kadın komisyonlarının katıldığı toplantının kapanışında konuşan Eğitim - Bir - Sen ve Memur - Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Sorunlarımıza çözüm üreteceksek, ülkede güçlü bir yapıya dönüşeceksek 'sendika kuracağız, sendika kurmalıyız' denildiği bir demde Eğitim - Bir - Sen şemsiyesini inanarak açan, onun açtığı şemsiyenin altında inanarak toplanan kitlenin birlikten sendikaya, binlerden on binlere on binlerden yüz binlere, yüz binlerden genel yetkiye, yetkiden zirveye, zirveden yeni ufuklara, yeni ufuklardan, yeni umutlara yerelden evrensele olan yolculukta bu teşkilatın emek, ekmek, özlük ve özgürlük mücadelesinde teşkilatımızın bölge toplantısı için bir araya gelen samimiyet, uhuvvet, mesuliyet ve sorumluluk bilinciyle ben buradayım diyen teşkilatın tüm liderlerine hoşgeldiniz sefalar getirdiniz diyorum. 27 yıl, çeyrek asrı geride bıraktık, yarım asra yürüyoruz. 'Şu ilde bir tanıdığı olan var mı? Orda örgütlenebilir miyiz? Herkes tanıdığı isimleri bir havuza koysun bakalım. Kimi muhatap bulabiliriz? Kiminle başlangıç yapabiliriz?' denilen bir noktadan yokluktan, imkansızlıktan 15 bölge toplantısıyla 81 ilde şube yönetimleri, kadın komisyonları, üniversite yönetimleri, ilçe yönetimleri, disiplin ve denetleme olmak üzere sendika adına yetki kullanan lider kadroyla 11 bine yaklaşan bir lider kadroyla toplantı yaptığımız günü bize gösteren Allah'a hamd ve şükür olsun" dedi.

"Türkiye genelinde lider kadrolara yarınlara azık bekliyor ve hazırlık yapıyoruz"

"Önemli bir teşkilatız başladığımız noktadan geldiğimiz zamana, yaşadığımız ana baktığımız da, çok önemli bir mesafeyi almış durumdayız" diyerek açıklamalarını sürdüren Memur Sen Genel Başkanı Yalçın, "Yarına ilişkin daha sağlam, daha organize daha senkronize etme nokrasında hızla yol alıyoruz. Çekirdeğin çeliklerini ve saatin zembereğinin yerine oturduğu bir teşkilat eğitimiyle Türkiye genelinde lider kadrolara yarınlara azık bekliyor ve hazırlık yapıyoruz. Temel ilkesel değerlerinden kopmayışı, Anadolu'nun kabul görmüş değerlerini baş tacı edişi, ve yola çıkaklarken medeniyet değerlerimiz referansımızdır doğru iş üzerinde başlangıç yapışı ve bu değerlere sadık kalışı bu teşkilatı güçlü kıldı. Geldiğimiz noktada bize hamd edecek, şükredecek bir tabloyu yaşamamıza vesile oldu" ifadelerini kullandı.

"Biz, millete karşı borçlu, kamu işvereni olarak devletten alacaklıyız"

Memur - Sen Genel Başkanı Ali Yalçın konuşmasının devamında ise şunları söyledi; "Hiçbir zaman milletle ters düşmedik. Hiçbir zaman milletle kavga etmedik. Çünkü, bizim derdimiz, kendimiz, işimiz millet, gücümüz yeten güçlü bir medeniyet. Öyleyse, biz milletle kavga etmeyiz, edemeyiz. Biz, millete hizmet ederiz. Bizim evimize götürdüğümüz ekmeğe halel gelmemesinin, ekmeğin helal olmasının yolu, millete hakkıyla hizmet etmek ve evimize götürdüğümüz ekmeği helal ettirmekten geçiyor. Biz, millete karşı borçlu bir kitleyiz. Bizim işimiz millet. Biz, millete hizmet edeceğiz ki, ekmeğimizi helal edelim. Ama biz, devletten alacaklıyız. Devlet bizim işverenimiz, kamu işverenidir. Onun için aradaki farkı, bu anlamda net çizersek, sorunları daha tasnif ederiz, çözümleri daha rahat anlamlandırırız, durduğumuz yeri çok daha net tarif ederiz. Biz, millete karşı borçlu, kamu işvereni olarak devletten alacaklıyız. Bizim, millete hizmet borcumuz var, devletin bize ücret borcu var".

"Şiddete kaymadık, vandalizmin içinde yer almadık, sendikacılığı korsan gemilerin limanı, köhne zihniyetlerin sopası haline dönüştürenlerin düştüğü açmazın ve aymazlığın içerisine hiçbir zaman düşmedik"

"Memur - Sen Ailesi olarak, bulunduğumuz andan geldiğimiz zamana kadar hep bu mantalite üzerinde yürüdük ve hiçbir zaman milletle ters düşmedik" diyen Yalçın ayrıca, "Hiçbir zaman milletin birikimini yok etmedik, kavga etmedik, kaldırım taşı sökmedik, esnafın camını kırmadık, durup dururken hiç kimsenin aracına zarar vermedik. Şiddete kaymadık, vandalizmin içinde yer almadık, sendikacılığı korsan gemilerin limanı, köhne zihniyetlerin sopası haline dönüştürenlerin düştüğü açmazın ve aymazlığın içerisine hiçbir zaman düşmedik. Çünkü, Memur - Sen olarak, kuruluşumuzda bir entelektüel dokunuş var. Kuruluşumuzda, Cahit Zarifoğlu'nun 'Yedi güzel adam' diye etiketlediği ama 7'den 70'e herkesin benimsediği, saygı duyduğu, entelektüel kimliğiyle herkesin hürmet ettiği bir Kudüs Şairi olarak, namı dünyanın her tarafından hissedilen bir şairin, bir edebin, iyi bir hatibin, iyi bir öğretmenin, iyi bir muallimin başlangıcını yaptığı, hamurunu kardığı, hamuruna su kattığı güçlü bir teşkilatın bugün vücut bulmuş haliyiz. Teşkilatın kuruluşunu gerçekleştiren ve ahirete irtihal eden Akif İnan başta olmak üzere, onunla o sadaya ortaklık eden ve beraber ter akıtan tüm liderlerimize, Rabbimden rahmet diliyorum. Teşkilatımızın kuruluşundan bugüne kadar, bu teşkilata ağabeylik, liderlik, öncülük etmiş ve bugün başarımız için dua eden tüm teşkilat liderlerimize hürmetlerimi ifade ediyorum" şeklinde konuştu.

Toplantıya katılım için teşekkür

Yalçın son olarak şu görüşlerde bulundu; "Bugün, teşkilatın liderliğini yürüten, alınan bayrağı daha yükseklere çekme ve daha güçlü bir yarın için ter dökme bilinciyle, sorumluluk ve mesuliyet duygusuyla, sabahın erken saatlerinde, illerimizin en uzak mecralarından ve merkezlerinden yola çıkarak bu teşkilatın toplantısına katılan, başladığından bu saate kadar dikkatle, titizlikle, 'Yarına ilişkin daha güçlü olma noktasında ne yapabiliriz?' diyen, fikir ziyafeti çeken, beyin fırtınası yapan, yarına ilişkin daha kararlı adımlar için kurulan teşkilatın siz lider kadrosuna yürekten teşekkür ediyor ve hepinize selam olsun diyorum".