Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın eğitim sempozyumunda konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın eğitim sempozyumunda konuştu Açıklaması

01.09.2022 11:32
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın eğitim sempozyumunda konuştu Açıklaması

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bizler hem eğitimciyiz hem de sendikacıyız. Nasıl ki emek konusunda mücadele ediyorsak, eğitim konusunda da küresel elitlerin oluşturduğu sisteme karşı mücadele etmeliyiz.

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bizler hem eğitimciyiz hem de sendikacıyız. Nasıl ki emek konusunda mücadele ediyorsak, eğitim konusunda da küresel elitlerin oluşturduğu sisteme karşı mücadele etmeliyiz." dedi.

Küçükçekmece'de bir otelde düzenlenen, Krizlerin Gölgesinde Eğitim ve Emeğin Geleceği Uluslararası Sempozyumu'nun açılışında konuşan Yalçın, ekonomik ve siyasal krizler, salgın, savaşlar, göç ve iklim felaketlerinin artık tüm dünyayı etkilediğini, gelişmiş ekonomilerin dahi durgunluk tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Dünyanın üçte birinin savaş ve çatışma halinde olduğuna dikkati çeken Yalçın, yarım milyara yakın insanın başka bölgelere göçe zorlandığını, iklim felaketlerinin her geçen gün kendini daha derinden hissettirdiğini dile getirdi.

Yalçın, eğitime erişim, okullaşma ve eğitim altyapısındaki çelişkilerin de devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bizler hem eğitimciyiz hem de sendikacıyız. Nasıl ki emek konusunda mücadele ediyorsak, eğitim konusunda da küresel elitlerin oluşturduğu sisteme karşı mücadele etmeliyiz. Bu, eğitim sendikalarının en önemli görevidir. Önümüzde iki yol var. ya kriz söylemleriyle karamsarlık anaforunu besleyerek geleceğe ilişkin kör kalacağız ya da ne olursa olsun, nasıl bir sonuca evrilirse evrilsin gerçekliği doğru yorumlayıp umut ilkesini, yarına ilişkin umudu çok daha büyüteceğiz. Bütün insanlığa ulaşacak şekilde umudu genişleteceğiz."

Eğitimin insan demek olduğunu, insanı dar bir perspektife indirgeyen anlayışı masaya yatırmak zorunda olduklarını kaydeden Yalçın, "İnsanı gelecek için bir proje olarak gören eğitim anlayışını, insanı endüstrinin bir ürünü olarak ele alan anlayışı sorgulamak zorundayız. Aslında içinden geçtiğimiz krizi oluşturan, hatta krizi derinleştiren en temel sebeplerden biri işte tam da burası. Bu ve benzeri anlayışları iyi irdelemek zorundayız." dedi.

Sempozyumda 52 ülkeden 104 yönetici bulunuyor. İki gün sürecek sempozyumda, dünya genelinde, eğitimle ilgili sorunlar ve çözümler konuşulacak.

YORUMLAR
500
Emre Aşık'ın olaylı boşandığı eski eşi Yağmur Sarnıç'tan adliye çıkışı gazetecilere ilginç tavır Emre Aşık'ın olaylı boşandığı eski eşi Yağmur Sarnıç'tan adliye çıkışı gazetecilere ilginç tavır Eski eşi Emre Aşık'ı öldürtmek için tetikçi tutmuştu! 6 ayrı suçtan aranan Yağmur Sarnıç yakayı ele verdi Eski eşi Emre Aşık'ı öldürtmek için tetikçi tutmuştu! 6 ayrı suçtan aranan Yağmur Sarnıç yakayı ele verdi
Kaynak: AA

Eğitim Bir Sen, Küçükçekmece, Ali Yalçın, Memur Sen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın eğitim sempozyumunda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:40 Hazal Kaya'nın paylaşımı sevenlerini korkuttu: Hayata tutunmaya çalışıyorum
11:35 Tokatköy'de polisler ile bölge halkı arasında tansiyon yükseliyor! Biber gazlı müdahale sonrası vatandaş çatılara çıktı
11:31 Altında düşüş sürüyor! Gram altın 994 liradan alıcı buluyor
11:29 Fatih'te kardeş kavgası! Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu ağabeyini öldürdü
11:20 Dolardan yeni rekor! 2022'nin en yüksek seviyesini çıktı
11:00 Celal Şengör, "dini değerleri alenen aşağılama" iddiasıyla ifadeye çağrıldı
11:01 Adı Fenerbahçe ile anılan Maxi Gomez bugün İstanbul'a geliyor
10:51 Müge Anlı ile Tatlı Sert'te dikkat çeken olay! Evli muavine kaçan Ayşe Bağcı'ya yaşadıklarından sonra ailesi sahip çıktı
10:45 Rusya'da bir şüpheli ölüm daha! Dev petrol şirketinin sahibi camdan düşerek yaşamını yitirdi
10:45 Bebeğini çarşafa sarıp ölümüne neden olan anne müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı! İstinaf beraatine karar verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 12:05:10. #1.13#
SON DAKİKA: Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın eğitim sempozyumunda konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement