Son Dakika Haberleri: Eğitim Bir- Sen Yönetimi Basın Mensupları ile Bir Araya Geldi

Eğitim Bir- Sen Yönetimi Basın Mensupları ile Bir Araya Geldi

1 saat önce

Eğitim-Bir-Sen Malatya Şubesi yeni yönetimi basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Eğitim Bir- Sen Yönetimi Basın Mensupları ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Eğitim-Bir-Sen Malatya Şubesi yeni yönetimi basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Öğretmen Evi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Eğitim-Bir-Sen Malatya Şubesi Başkanı Hüseyin Söylemez, basının olmazsa olmazları olduğunu ifade etti.

Söylemez, Eğitim-Bir-Sen 1 nolu şube olarak göreve yeni başladıklarını belirterek, "Eğitim ve diğer konularda basın bizim için önemlidir. Basının desteğini ve zaman zaman eleştirisini almak bize güç katacaktır" dedi. Eğitim-Bir-Sen Malatya Şubesi olarak uygulamayı düşündükleri bir takım ilkelerinin olduğunu dile getiren Söylemez, "Seçim arifesinde alanda söylediğimiz sözlerin başında ilkelerimiz vardı. Kurumsal kimliğin hakim olduğu, üyelerini ötekileştirmeyen, kuşatıcı, öz eleştiriye açık, istişarenin hakim olduğu, üyelerine aidiyet duygusu kazandıran, üyeleri için eğitim programları hazırlayan, kurumların doğrularına destek yanlışlarına sendikal tavır koyan ilkeler üzerinden; Özgün, özgür ve öncü bir sendikacılık sloganıyla yola çıktık. Seçim arifesinde, bu ilkeler üzerinden alanda bütün eğitim çalışanlarından ciddi bir teveccüh gördük. Bizim yükümüzü ağırlaştırdı. Sözümüz orada kalmayacak, bu ilkeler ışığında sendikamız bir ivme kazanacaktır" ifadelerini kullandı.

Söylemez, yapacakları çalışmalar kapsamında uygulayacakları ilkeler ile ilgilisi ise, "Kurumsal kimlik derken bizim için önemli olan kişilere bağlı olan değil, kişilerin değişmesiyle birlikte oradaki o güzel kültürün değişmeyeceği ancak kişilerin liderliği sayesinde oraya değer katacağı bir kimlik. İsimler üzerinden artık paslaşmanın olmadığı, ilkeler üzerinden hareketle her türlü işlemin yapıldığı bir anlayış olacak. Önce Eğitim-Bir-Sen olarak biz kendi kurumsal kimliğimizi koruduktan sonra paydaşlarımız olan kurumlarında bu kimliğini oluşturmasına da katkı sağlayacağız. Bu konuda gerçekten doğrularına destek olup, yanlışları noktasında da asla yanlışlarını görmemezlikten gelmeden çok kırıcı olmadan yapıcı eleştirilerde bulunacağız. Üyelerimizi ötekileştirmeyeceğiz. Bizden olsun olmasın, isterse inancı inancımızın zıttı olsun, bir hukuksuzluğa uğradığına onun hukukunu korumakla da biz mükellefiz" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:23 Kaynak: İHA

Malatya, Eğitim Bir Sen, Güncel
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