Son Dakika Haberleri: Eğitim Bir-Sen Yönetimi Futsal Takımı ile bir araya geldi
Son Dakika Güncel Eğitim Bir-Sen Yönetimi Futsal Takımı ile bir araya geldi - Son Dakika

Eğitim Bir-Sen Yönetimi Futsal Takımı ile bir araya geldi

6 saat önce

Eğitim Bir-Sen Horasan İlçe yönetimi, bölge şampiyonu olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan Futsal Takımına yemek vererek başarı dileklerinde bulundu.

Eğitim Bir-Sen Yönetimi Futsal Takımı ile bir araya geldi, System.String[]

Eğitim Bir-Sen Horasan İlçe yönetimi, bölge şampiyonu olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan Futsal Takımına yemek vererek başarı dileklerinde bulundu.


Yemekte konuşan Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilcisi Mikail Kaya, "başarıda emeği gecen tüm öğretmenleri kutladı. Kaya, takımın yakalamış olduğu başarının ilçede bulunan öğrenciler için büyük bir örnek teşkil ettiğini ve öğrencilerin sporda gelişim göstermelerine büyük katkı sağlayacağını belirtti.


Öğretmenlerden oluşan Horasan Futsal Takımı önce il birincisi daha sonra Trabzon'da düzenlenen Bölge Turnuvasında bölge birincisi olarak Türkiye de ilk 8 takım arasına girdi. 18-24 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Türkiye finallerinde takım bölgeyi temsil edecek. - ERZURUM

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



94 yaşındaki Ahmet Topkaya sendikalı oldu
Almanlardan Türkiye'yi seçen Ahmed Kutucu'ya kariyer tehdidi A Milli Takım, EURO Elemeleri'nde evinde gol yemeyen tek takım oldu 75 yaşındaki Nebahat Çehre, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 17:58:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eğitim Bir-Sen Yönetimi Futsal Takımı ile bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]