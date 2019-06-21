Son Dakika Haberleri: Eğitim-Bir-Sen Zara'da yıl sonu toplantısı düzenledi
Son Dakika Güncel Haber

Eğitim-Bir-Sen Zara'da yıl sonu toplantısı düzenledi

1 saat önce

Memur-Sen'e bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir -Sen) Zara Temsilciliği tarafından yıl sonu toplantısı düzenlendi.

Eğitim-Bir-Sen Zara'da yıl sonu toplantısı düzenledi, System.String[]
Memur-Sen'e bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir -Sen) Zara Temsilciliği tarafından yıl sonu toplantısı düzenlendi.
Cumhuriyet Üniversitesi Tödürge Gölü Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, ilçede görev yapan öğretmenler bir araya geldi.
Toplantıda konuşan Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, eğitim öğretim döneminin sonunda yapılan toplantıda öğretmenlerle bir araya gelmekten mutlu olduklarını söyledi. Sayın, verimli bir yılın geride kaldığını belirterek, yaz döneminde de öğretmenlerle etkinliklere devam edeceklerini ifade etti.
Eğitim-Bir-Sen Sivas 1 No'lu Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz ise sendika olarak haktan ve doğrudan yana olduklarını kaydetti.
Öğretmenler arasında sınıflandırma yapılmasını tasvip etmediklerini vurgulayan Temiz, "Kadrolu, sözleşmeli, ücretli gibi tabirler öğretmenlerimiz için doğru tabirler değildir. Bu mücadelemizde de istediğimiz sona yaklaşırken, yeni bir sözleşme sürecine giriliyor. Biz masaya oturmadan önce her şeyi hazırladık, eksiğimiz yok." dedi.
Zara Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş da programı düzenleyen sendika temsilcilerine teşekkür ederek, "Yaz döneminde aramızdan ayrılacak öğretmenlerimize yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum." diye konuştu.
Eğitim Bir Sen Zara Temsilcisi Şükrü Günay ise katılım sağlayan sendika üyelerine teşekkür etti.
Toplantıya, Belediye Başkan Vekili Uğur Gürsoy, ilçe protokolü, okul müdürleri, sendika üyeleri, öğretmenler ve aileleri katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:44 Kaynak: AA
Sendika, Memur Sen, Eğitim Bir Sen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY, 20-23 Haziran tarihleri arasındaki İstanbul kalkışlı ve varışlı seferlerin iptal edilmediğini duyurdu HDP, ev ev dolaşarak "sandığa gidin" çağrısında bulundu Binali Yıldırım'dan gecekondu sahiplerine müjde Son dakika! Teröristbaşı Öcalan'ın mektubu sonrası HDP'den açıklama: Strateji değiştirmemiz söz konusu değil

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 14:05:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eğitim-Bir-Sen Zara'da yıl sonu toplantısı düzenledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]