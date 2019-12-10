Eğitim Birsen Develi Temsilciliği dualarla açıldı

Eğitim-Bir-Sen Develi Temsilciliği düzenlenen törenle açıldı.



Açılış programına Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, Eğitim-Bir-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak, Develi Temsilcisi Kadir Yağlıoğlu, siyasi parti temsilcileri, dernek üyeleri kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.



Açılış konuşmasını yapan Eğitim-Bir-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan "Eğitim Bir Sen 92 de yola çıktı Kurucu başkanımız rahmetli yedi güzel adamdan biri olan Mehmet Akif İnal, sendikayı kurarken merkeze insanı koydu. Her şey insan için, insan mazlumsa o insanının dini, ırkı, rengi, cinsiyeti sorulmadan, mazlumun yanında olma sloganı ile yola çıkılan sendikacılıkta, ilk günlerde yönetim kurulu bulunamazken büyüdü birler on oldu onlar bin oldu binler yüz bin oldu ve şuan Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüyüz Eğitim Bir Sen olarak. 432 bin üyemiz var kayseri'de de şuan da 18.827 eğitim çalışanının 10 bini bizim üyemiz, Develi'de Başkanımın belirttiği gibi ilk İlçe temsilciliğimizi açıyoruz. Nereden, Nereye, Bir odada bir masanın bir gözü Eğitim Bir Sen'e, Bir gözü Diyanet Sen'e, bir gözü Sağlık Sen'e ayrıldığı yerden İlçe Temsilciliğimizi açtığımız güne geldik. Rabbim Yar ve yardımcımız olsun birliğimizi birlikteliğimizi bozmasın. Geçmiş dönemde Başkanlık yapan İbrahim Ünal kardeşimiz Ali Arslan kardeşimize ben buradan teşekkür ediyorum Allah razı olsun. Tabi bu süreç de de kadir başkanım artık birlikte devam ediyor, Develi'de şuanda 750 civarı eğitim çalışanı üyemiz var bu temsilciliğimiz inşallah bu arkadaşlarımıza hizmet edecek. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum çok sağ olun var olun" dedi.



Eğitim Bir Sen Develi Temsilcisi Kadir Yağlıoğlu "Eğitim Bir Sen Kayseri 1 nolu şube olarak açmış bulunmaktayız, inşallah üyelerimize sosyal kültürel faaliyetler için özellikle bayan üyelerimize Develi'de 2 gün ayıracağız faaliyetlerimizi hızlandırmak açısından şubemizi açmış bulunmaktayız, Rabbim yar ve yardımcımız olsun hayırlı hizmetlere imza atmamızı nasip eylesin" dedi.



Yapılan dua ve ikramların ardından program son buldu. - KAYSERİ