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Eğitim-Birsen Genel Başkan Yardımcısı Çakırcı, öğretmenlere yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika

Eğitim-Birsen Genel Başkan Yardımcısı Çakırcı, öğretmenlere yapılan saldırıyı kınadı

13.12.2021 16:50
Eğitim-Birsen Genel Başkan Yardımcısı Çakırcı, öğretmenlere yapılan saldırıyı kınadı

Eğitim-Birsen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, Ankara'nın Çubuk ilçesinde öğretmenlere yapılan saldırıyı kınadı.

Eğitim-Birsen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, Ankara'nın Çubuk ilçesinde öğretmenlere yapılan saldırıyı kınadı.

Çakırcı, öğretmenlere saldırının yapıldığı Çubuk Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çakırcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, birkaç gencin okul içerisinde öğretmenlere saldırmasını kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

Öğretmenin itibarını birlikte korumaları gerektiğini dile getiren Çakırcı, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizin darbedilmiş olması bizleri üzüyor, öğretmen arkadaşlarımızın kendi mesleklerini icra etmelerine engel oluyor. Bu tür durumlar karşısında ciddi yaptırımların olması gerekiyor. Maalesef okula gelip okulda öğretmenlere saldıran, yetkililere saldıran suçluların 2 gün içerisinde salınmış olmaları bizleri gerçekten derinden üzdü. Oysaki tahkikatın daha sağlıklı bir şekilde yürütülüp bu kişilere gerekli cezanın verilmesi gerekiyor. Yasalarda eğer bir boşluk bir açıklık varsa gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor."

Çakırcı, dışarıdan gelen 3 kişinin okul içerisindeki bir öğrenciyi darp etmeye kalkıştıklarında okul yöneticileri ve öğretmenlerin adeta kendilerini öğrenci için siper ettiklerini anlatarak, "İşin üzüntülü tarafı da anlaşılan o ki bunlar bu konuda saldırı yapanlar ustalaşmış olduklarını görüyoruz. Hem gelip öğretmenlere saldıracaklar hem gidip de darp raporu almaya kalkışacaklar." dedi.

Eğitim-Birsen Genel Başkan Yardımcısı Çakırcı, öğretmenlere yapılan saldırıyı kınadı

Fatih Sultan Mehmet, Anadolu Lisesi, Ankara, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eğitim-Birsen Genel Başkan Yardımcısı Çakırcı, öğretmenlere yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika


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