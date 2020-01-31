Eğitim bölgesi müdürler kurulu değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eğitim bölgesi müdürler kurulu değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Eğitim bölgesi müdürler kurulu değerlendirme toplantısı yapıldı

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim bölgesi müdürler kurulu değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Eğitim bölgesi müdürler kurulu değerlendirme toplantısı yapıldı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim bölgesi müdürler kurulu değerlendirme toplantısı düzenlendi.


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantılarda okullarda yaşanan sıkıntılar masaya yatırılarak çözüm yolları üzerine istişare edinildi. Kahta ilçesinde eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarda okul idarecilerinin tecrübelerinin önemli olduğunu belirten ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öner, "İlçemizde eğitim-öğretim kalitesinin artırılmasına yönelik eğitim camiamız sık sık istişare ederek çalışıyoruz. Okullarımız ve kurumlarımızda iş ve işleyişlerin hızlanması, aksaklıkların giderilmesi ve var ise bir takım eksikliklerin tespit edilmesi konusunda okul idarecilerimizin tecrübelerinden faydalanıyoruz. 4 bölgemiz için ayrı ayrı 4 toplantı düzenledik. Bu toplantılarda okul idarecilerimiz, okul ve kurumlarımızda yaşanan, yaşanabilecek sorunları ve eğitim-öğretim kalitesinin artırılmasına yönelik çözüm önerilerini paylaştı. Bu toplantılarda görüşülen konular hakkında ilgili birimlerimizce gerekli çalışmalar yapılacaktır" diye konuştu.


Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi(İHL), Gap Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul Anadolu Lisesi ve Borsa İstanbul Fen Lisesinde düzenlenen toplantılara okul müdürleri katıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanık tahliye edildi
Son dakika: Sarıyer'deki polis okulu uyuz nedeniyle tatili edildi Son dakika: Musul'da ABD askerlerinin kaldığı üsse füzeli saldırı Bingöl Cezaevi'nde mahkumlar "kötü muamele" nedeniyle isyan çıkardı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 00:41:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eğitim bölgesi müdürler kurulu değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]