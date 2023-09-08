Öğretmenler 24 Kasım'da iş bırakıyor - Son Dakika

Öğretmenler 24 Kasım'da iş bırakıyor

Son Güncelleme: 08.09.2023 11:43

Eğitim çalışanlarının aldıkları maaşlarla kiralarını ödeyemediklerine vurgulayan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, yaşanan sıkıntılar nedeniyle eylem kararı aldıklarını belirtti. Özbay, "24 Kasım'da dünyada başöğretmen unvanına sahip tek lider Mustafa Kemal Atatürk'e de atıfta bulunarak 'Başöğretmenimizi saygıyla anıyoruz. Göstermelik kutlamalara katılmıyoruz. Hakkımızı arıyoruz' sloganıyla iş bırakacağız" dedi.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, toplu sözleşme süreci ve aldıkları eylem kararına ilişkin açıklama yaptı. Memurlar için imzalanan toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde bir tiyatro oynandığını belirten Özbay, 24 Kasım'da iş bırakacaklarını söyledi.

"EĞİTİM ÇALIŞANLARI KİRALARINI ÖDEYEMİYOR"

Özbay, "En son toplu sözleşme süreci de tamamlandı. Bir tiyatro perdesi kapandı. Bir aydır süren oturup kalkan beylerin ve bayanların sonucunda enflasyonun çok altında bir rakamın eğitim çalışanlarına verildiğini görüyoruz. Kendi merkez bankasının açıkladığı enflasyonun da altında. Bakıyoruz orada değişmeyen bir aktör var hatta iki aktör var değişmeyen. Onlar kim yıllardır bakanlar değişse de sarılıkta birbirleriyle yarışan yandaş sendikaların başkanları değişmiyor. Bu başkanlar bir aferine eğitim çalışanlarını satan, pişkince alkışlayan bu sözde sendikaların temsilcileri yine iktidara değil, Cumhurbaşkanı'na değil, hakem heyetine suçu atarak kendini kurtarmaya çalışmaktadır. Eğitim çalışanları artık ev kiralarını ödeyemiyor, giyimini karşılayamıyor, çocuklarının eğitim masraflarını karşılayamıyorlar ancak sadece hakem heyetine suç atarak ortadan sıyrılmaya çalışan sözde bir sendika var. Bunun sorumlusu başta Cumhurbaşkanı olmak üzere siyasi iktidar devamında da onun yandaşı sendikadır. Eğitim çalışanları bunu görmelidir. Birlikte orada bir tiyatro oynanmıştır ve adeta bir danışıklı dövüş sergilenmiştir. Göreceksiniz son noktada Meclis açıldığında Cumhurbaşkanı bu oranların yetersiz olduğu üzerinden seçimi de gözeterek muhakkak artı bir iyileştirme yapacaktır" dedi.

"EĞİTİM ÇALIŞANLARI BÜYÜKŞEHİRLERE ATANMAK İSTEMİYORLAR"

Özbay, hayat pahalılığı nedeniyle eğitim çalışanlarının artık büyükşehirlere atanmak istemediğini belirterek, "Bugün başta büyükşehirler olmak üzere eğitim çalışanları maaşlarıyla ev kiralarını ödeyemiyor. İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den öğretmenler artık gitmek istiyor. Sahil kesimine tayini çıkan öğretmenlerimiz tayinlerini iptal ettiriyor. Çünkü maaşları ev kiralarına gitmiyor. Eğitim İş olarak biz bu süreçte 'Barınamıyoruz, geçinemiyoruz, yaşayamıyoruz' sloganıyla bir eylemlik başlattık. 15 Eylül ve 15 Ekim maaş aldığımızda maaş kadrolarımızla birlikte alanda olacağız. Kasım ayı içerisinde bölgesel eylemler yapacağız. Van'da da olacağız. Tekirdağ'da da olacağız. Aydın'da da olacağız. Ordu'da da olacağız. Kocaeli'de de olacağız. Konya'da da olacağız. Son olarak 24 Kasım'da dünyada başöğretmen ünvanına sahip tek lider Mustafa Kemal Atatürk'e de atıfta bulunarak başöğretmenimizi saygıyla anıyoruz. Göstermelik kutlamalara katılmıyoruz. Hakkımızı arıyoruz sloganıyla iş bırakacağız. 25 Kasım'da da büyük Ankara buluşmasını tüm eğitim çalışanlarıyla birlikte gerçekleştireceğiz. Gerçekten bugün eğitim çalışanları en temel barınma ihtiyacı başta olmak üzere aldıkları maaşla maalesef ki yaşam koşullarını sağlayamıyor, insanca yaşayamıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Öğretmenler Günü, Eğitim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Öğretmenler 24 Kasım'da iş bırakıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:50 İngiltere teyakkuzda! İran ajanı kendini kamyonetin altına bağlayarak hapisten kaçtı
12:48 OVP ile hesap değişti! İşte memur ve emekli zammı için masadaki son rakamlar
12:21 ''Toplu sözleşme zammından memnun musunuz?'' anketi! Memur ve emekli hayal kırıklığı yaşıyor
12:00 Antalyasporlu Naldo'nun trafik kazası geçiren 4 yaşındaki oğlu, 48 saat yoğun bakımda uyutulacak
11:58 AK Parti İstanbul için anket yaptırdı! Liste geniş, vatandaşa tam 7 isim sunuldu
11:56 Dolar/TL, 26,85 seviyesinden işlem görüyor
11:39 İtalya'dan sonra bir düğün de İstanbul'da yapan Burcu Esmersoy, kalça dekolteli gelinlik giydi
11:26 Ağustosta en fazla kazandıran yatırım aracı borsa oldu
11:24 Yerde hareketsiz yatan insanları görüp katliam ihbarı yaptı! Yoga dersi yaptıkları ortaya çıktı
11:24 İsmail Kartal, Jesus'un en pahalı transferlerinden Samet Akaydin'e yol verdi! Kulüp aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2023 13:13:50. #1.13#
SON DAKİKA: Öğretmenler 24 Kasım'da iş bırakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement