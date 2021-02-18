Eğitim çalışanlarına kanser sağlık yardımı geliyor - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN), eğitim çalışanı 287 bin üyesini kapsayacak şekilde kanser sağlık yardımı yapılabilmesi için çalışmalara başladığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı İLKSAN Genel Müdürlüğünce eğitim çalışanlarına kanser sağlık yardımı yapılmasına yönelik bugüne kadar yapılan çalışmalar, Ankara'da düzenlenen Sağlık Yardımları ve Gayrimenkul Çalıştayı'nda ele alındı. Çalıştaya yurt genelinden seçilen eğitim çalışanları temsilcisi 25 delege ile Ulusal ve Uluslararası Sağlık Sigortası firmalarına mensup uzmanlar ve İLKSAN Genel Müdürlüğü uzman personeli katıldı. İsviçre merkezli dünyanın en büyük reasürans şirketlerinden birinin sunumu ile başlayan çalıştayda, kansere yakalanan eğitim çalışanlarına "toplu nakit ödeme" şeklinde yapılacak kanser yardımının karar aşamasına getirileceği belirtildi.

İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, Türkiye'de 2020 yılında 233 bin kişinin kansere yakalandığını ve 126 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, yurt ve dünya genelinde hızla yayılan kanser hastalığına eğitim çalışanları arasında da yakalanma hızının yüksek olduğunu ifade etti. Yılmaz, bu hastalığa yakalanan üyelerine "doğrudan nakdi yardım" yapılmasını sağlayacak projeyi bu yıl içerisinde hayata geçirmek amacıyla çalışmalarını yürüttüklerini ifade etti. - ANKARA