Son Dakika Haberleri: Eğitim çalışanlarına yönelik şiddete karşı iş birliği
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Eğitim çalışanlarına yönelik şiddete karşı iş birliği

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet konusunda, TCK'de düzenleme yapılması için bakanlıklar arasında iş birliği başlattıklarını bildirdi.

Eğitim çalışanlarına yönelik şiddete karşı iş birliği, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet konusunda, TCK'de düzenleme yapılması için bakanlıklar arasında iş birliği başlattıklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin geleceğini hazırlayan öğretmenlere, eğitim çalışanlarına karşı her türlü şiddete veya tehdide başvuran kişilere yönelik, Türk Ceza Kanunu'nda ve ilgili mevzuatta yeni yasal düzenleme yapılması için bakanlıklar arasında iş birliği başlattıklarını açıkladı.

Şiddete maruz kalan eğitim çalışanlarına kolluk kuvvetleri ve yetkililer tarafından hızlı müdahalenin sağlanması için "Kırmızı Tebeşir" mobil uygulama sistemi oluşturduklarını ve yaygınlaşması için çalışma başlattıklarını belirten Selçuk şunları kaydetti:

"Şiddete maruz kalan eğitim çalışanlarına bakanlığımızca hukuki destek sağlanacağı gibi şikayete gerek duyulmaksızın yasal sürecin bakanlığımızın ilgili birimlerince takip edileceği bir yapı kurduk. Okullarda yaşanan şiddet olayları okul ortamını, öğrenci ve öğretmen motivasyonunu olumsuz olarak etkilemektedir. Eğitimciye yönelen şiddetin son bulması için konuyu bizzat takip ediyor ve toplumumuzdan bu konuda sonsuz destek bekliyorum."

Ziya Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:14 Kaynak: AA
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