Eğitim çalışanlarından konser hazırlığı

Van İl Milli Eğitim Türk Halk Müziği Korosu, yeni konser için çalışmalarına başladı.



Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki personel ve öğretmenlerin kurduğu koro, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 2.'sini düzenleyeceği 'Bir Kitap Bir Türkü' konseri için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan personeller, okullarda görev yapan öğretmenler, okul müdürleri ve okullarda çalışan personellerin katılımıyla oluşturulan Türk Halk Müziği Korusu, önemli bir konsere hazırlanıyor.



Şef Serkan Karakurt öncülüğünde konser provalarını gerçekleştiren koro, geçtiğimiz yıl verdiği 'Bir Kitap Bir Türkü' konseri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Provalara eşlik eden ve çalışmaları takip eden İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adem Çiftci, milli eğitim çalışanlarından oluşturulan Türk Halk Müziği Korosunun geçtiğimiz yıl güzel bir konser verdiğini belirterek, bu yıl da yine Öğretmenler Günü'ne özel bir konser vermeyi hedeflediklerini belirtti. Konser öncesi provaların güzel geçtiğini belirten Çiftci, eğitim çalışanlarının farklı sosyal aktiviteler yapmasının önemli olduğuna değinerek, konserde elde edilen kitapların ise ihtiyacı olan okullara verildiğini kaydetti. Bu örnek çalışmanın Van'da güzel bir karşılık bulduğunu söyleyen Çiftci, bu yıl da bunun 2.'sini düzenleyeceklerini ifade etti. - VAN