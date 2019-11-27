Son Dakika Haberleri: Eğitim camiasından Başkan Yalçın'a teşekkür
Son Dakika Güncel Eğitim camiasından Başkan Yalçın'a teşekkür - Son Dakika

Eğitim camiasından Başkan Yalçın'a teşekkür

6 saat önce

Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı.

Eğitim camiasından Başkan Yalçın'a teşekkür, System.String[]

Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı. Gürbüz'ün yanı sıra Nesrin Boysan Anaokulu öğrencileri ile Erciyes Koleji yönetici ve öğrencileri, eğitime sağladığı katkılardan dolayı öğretmen Başkan Mustafa Yalçın'a ayrı ayrı teşekkür ziyaretinde bulundu.


Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretlerde Başkan Yalçın ilk önce İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz, Şube Müdürü Şener Serim, Nesrin Boysan Anaokulu idarecileri ve minik öğrencileri kabul etti.


"EĞİTİM HER ŞEYİN BAŞI"


Burada konuşan Başkan Yalçın, duygulandığı ziyaretten dolayı kendilerine teşekkür ederek, "İnsanın bir işi yaparken gönlünü katması çok önemli. Eğitim öğretim her şeyin başı. Öğretmenlik kutsal bir meslektir. Bu nedenle de Türk Sanat Müziğimizin duayen isimlerinden Zekai Tunca konseriyle Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerimizi buluşturduk." dedi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz de, yaptığı kısa konuşmada eğitime hem fiziki hem manevi destekte bulunan Başkan Yalçın'a teşekkür ederek, "Öğretmen kökenli olmanızdan dolayı sizin de Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. Okullarımıza yaptığınız katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.


Başkan Yalçın ayrıca Erciyes Koleji yöneticilerini de kabul etti. Ziyarette miniklerle yakından ilgilenen Başkan Yalçın, çiçeklerini kendilerini öperek aldı. - KAYSERİ

Mustafa Yalçın, Mustafa Gürbüz, Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu
CHP'li vekillerden Bakan Albayrak'a "Bakın burası çok önemli" sürprizi İmamoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı'na 'Horon' teklifi: Benden iyi oynayan siyasi yok Son seçim anketinde sadece iki parti baraj üstüne çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 15:40:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eğitim camiasından Başkan Yalçın'a teşekkür
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]