Son Dakika Haberleri: Eğitim dalışı yapan polisler, trol ağı buldu
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Eğitim dalışı yapan polisler, trol ağı buldu

57 dakika önce

TEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, Marmara Denizi'nde yaptıkları eğitim dalışında su altına gizlenmiş trol ağı ele geçirdi.

Eğitim dalışı yapan polisler, trol ağı buldu, System.String[]

TEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, Marmara Denizi'nde yaptıkları eğitim dalışında su altına gizlenmiş trol ağı ele geçirdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi açıklarında eğitim dalışı yaptı. Dalgıç polisler, eğitim sırasında su üzerindeki şamandıradan şüphelenerek yaptıkları dalışta 14 metre derinliğe gizlenmiş trol kapısı ve ağı buldu. Bulunan ağlar ve trol kapısı, parçalanarak imha edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Marmara Denizi, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:23 Kaynak: DHA
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