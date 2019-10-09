Eğitim dalışı yapan polisler, trol ağı buldu
1 saat önce
TEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, Marmara Denizi'nde yaptıkları eğitim dalışında su altına gizlenmiş trol ağı ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:34 Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, Marmara Denizi'nde yaptıkları eğitim dalışında su altına gizlenmiş trol ağı ele geçirdi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi açıklarında eğitim dalışı yaptı. Dalgıç polisler, eğitim sırasında su üzerindeki şamandıradan şüphelenerek yaptıkları dalışta 14 metre derinliğe gizlenmiş trol kapısı ve ağı buldu. Bulunan ağlar ve trol kapısı, parçalanarak imha edildi.
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