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Eğitim dalışında kaybolan astsubay ölü bulundu (2)

6 saat önce

ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİSahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'nda Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK) botuyla Tarlaağzı Limanı mağaralar bölgesinde dalış eğitimi sırasında kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan Sahil Güvenlik Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Karataş'ın...

Eğitim dalışında kaybolan astsubay ölü bulundu (2), System.String[]

ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'nda Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK) botuyla Tarlaağzı Limanı mağaralar bölgesinde dalış eğitimi sırasında kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan Sahil Güvenlik Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Karataş'ın naaşı Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehit astsubayın Türk bayrağına sarılı tabutu hastanenin morgundan cenaze aracı ile alınarak görev yaptığı birliğe getirildi. Burada düzenlenen askeri törende saygı duruşunda bulunuldu. İl Müftüsü Abdülcelil Çakar tarafından edilen duanın ardından şehidin özgeçmişi okundu.

OĞLU ASKER SELAMI VERDİ

Şehit astsubayın eşi Amasra İmam Hatip Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olan Gülşah Karataş gözyaşlarına boğuldu. Oğlu Bulut Kaan'ın (4) mavi bir kağıda çizdiği aile resmi görüldü. Sürekli resme bakan Bulut Kaan'ın, babasının Türk bayrağına sarılı tabutunun alana getirilmesi sırasında annesiyle birlikte ayağa kalkarak, asker selamı vermesi herkesin yüreklerini dağladı. Helallik alınması ve duaların okunması sırasında babası için ellerini açan Bulut Kaan ve annesi Gülşah gözyaşlarına boğuldu.

Törene Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Garnizon Komutanı Deniz Albay Mustafa Çalışkan, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, şehidin yakınları, askeri erkan ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

12 yıl önce göreve başlayan şehit astsubay Hakan Karataş'ın cenazesi tören mangasının omuzlarında ambulansa konuldu. Şehidin cenazesi Zonguldak Havaalanı'nda bekleyen askeri uçakla memleketi Hatay'ın Erzin ilçesine gönderildi.


Hakan Karataş, Karataş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:29 Kaynak: DHA
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Eğitim dalışı sırasında kaybolan astsubayın cansız bedeni bulundu
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