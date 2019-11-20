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Son Dakika Genel Eğitim dalışında şehit olan astsubayın acı haberi baba ocağına ulaştı - Son Dakika

Eğitim dalışında şehit olan astsubayın acı haberi baba ocağına ulaştı

6 saat önce

Eğitim dalışında şehit olan astsubayın acı haberi baba ocağına ulaştı Bartın'da eğitim dalışı için girdikleri mağarada şehit olan Astsubay Hakan Karataş'ın Hatay'ın Erzin ilçesindeki baba ocağına dev Türk bayrağı asıldıHATAY - Bartın'da eğitim dalışı için girdikleri mağarada şehit olan...

Eğitim dalışında şehit olan astsubayın acı haberi baba ocağına ulaştı

Bartın'da eğitim dalışı için girdikleri mağarada şehit olan Astsubay Hakan Karataş'ın Hatay'ın Erzin ilçesindeki baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı

HATAY - Bartın'da eğitim dalışı için girdikleri mağarada şehit olan Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı personeli Astsubay Hakan Karataş'ın Hatay'ın Erzin ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Yapılan aramalar sonucu cansız bedenine ulaşılan 34 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası olan babası Astsubay Hakan Karataş'ın acı haberi Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı Gökdere Mahallesindeki ailesine bildirildi. 2 kardeşi bulunan şehidin baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı. Sokağa Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu. Şehidin anne ve babasının ise olayı öğrenir öğrenmez Bartın'a gittikleri öğrenildi.

Eşinin öğretmen ve 4 yaşında Bulut adında 1 çocukları bulunan şehidin cenazesi yarın Erzin'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Eğitim dalışında şehit olan astsubayın acı haberi baba ocağına ulaştı

Hakan Karataş, Erzin, Genel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:18 Kaynak: İHA
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