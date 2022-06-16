Eğitim dalışında Van Gölü küçük mercan balığını görüntülediler

TÜRKİYE Acil Tıp Derneği Doğa Tıbbı Çalışma Grubu'nun (TATDOĞA) Van'daki 2'nci yaz eğitiminde, gölde yaşayan 2'nci balık türü olan 'Van Gölü küçük mercan balığı' görüntülendi. TATDOĞA Doğu Anadolu Sorumlu su Uzm. Dr. Mehmet Tatlı, "Van Gölü'nün etrafını turladık. İnköy koylarındaki dalışta, son yıllarda tespit edilen Van Gölü küçük mercan balığı görüldü" dedi.

Türkiye Acil Tıp Derneği Doğa Tıbbı Çalışma Grubu tarafından Van'da 'Doğada Acil Müdahale Eğitimi', 10-12 Haziran'da Van'da gerçekleştirildi. Program, çeşitli kentlerde görev yapan yaklaşık 45 bilim insanı ve akademisyenin katılımıyla düzenlendi. Van'ın tarihi ve turistik mekanlarında yapılan eğitimde katılımcılara, olası yaralanma ya da hastalık durumuna o an mevcut olan kısıtlı ekipmanla müdahale edebilme yetisi kazandırmayı ve doğa koşullarında hayatta kalma becerilerinin öğretilmesi hedeflendi. Eğitimin üçüncü günü de Gevaş ilçesi İnköy'deki eğitim noktasında AKEM eğitmenleri rehberliğinde dalış sertifikası olan üyeler Van Gölü'ne daldı. Dalışta ise Van Gölü'nde yaşayan ikinci balık türü olan 'Van Gölü küçük mercan balığı' görüntülendi.