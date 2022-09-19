Eğitim Emekçileri, Maaş Promosyonlarının Yenilenmesi İçin Bakırköy'de Eylem Yaptı: "Taleplerimize Olumsuz Karşılık Verildiği Takdirde Eylemlilik...

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Eğitim emekçileri Bakırköy'de, maaş promosyonlarının yenilenmesi için Halk Bankası önünde eylem yaptı. Ortak basın açıklamasını okuyan Eğitim İş İstanbul 1 Nolu Şube Özlük Hukuk Sekreteri Gül İnce, "Halk Bankası ile devam etmekte olan maaş promosyon anlaşmasının iptal edilerek güncel veriler ışığında ivedilikle yenilenmesini, yaşanan mağduriyetin giderilmesini talep ediyoruz. Taleplerimize olumsuz karşılık verildiği takdirde eylemlilik sürecini en yakın zamanda başlatacağız" dedi.

İstanbul Bakırköy Meydanı'nda bugün bir araya gelen 5 eğitim sendikası, öğretmenlerin her geçen gün artan enflasyon karşısında eriyen maaş promosyonlarının iyileştirilmesi ve yenilenmesi talebiyle eylem düzenledi. Eylem, Eğitim İş, Eğitim Bir-Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Eğitim-Sen ve Türk Eğitim-Sen sendikaları ortaklığıyla yapıldı.

Bakırköy Meydanı'ndaki Halk Bankası şubesi önünde toplanan öğretmenler, "Banka promosyonları yenilensin, hak kayıpları karşılansın" yazılı pankart açtı. Eğitimciler, "Bankalar kazanıyor, emekçiler kaybediyor", "Promosyon pula döndü", "Lütuf değil hakkımızı istiyoruz" yazılı dövizler taşıyarak, "Promosyon hakkımız güncellensin", "Bankalar değil emekçiler kazansın" ve "Emekçiyiz haklıyız kazanacağız" sloganları attı.

Sendikaların hazırladığı, "Promosyon hakkımız güncellensin" başlıklı ortak basın açıklamasını, Eğitim İş İstanbul 1 Nolu Şube Özlük Hukuk Sekreteri Gül İnce okudu. İnce, yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"ENFLASYON KARŞISINDA PULA DÖNEN PROMOSYON HAKKIMIZ İÇİN TOPLANDIK: Bugün burada güç birliği yaparak eğitim çalışanlarının kazanımlarını artırmak adına ilçemizde bulunan Eğitim İş, Eğitim Bir-Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Eğitim-Sen ve Türk Eğitim-Sen Sendikaları olarak yüksek enflasyon karşısında pula dönen promosyon hakkımız için toplanmış bulunmaktayız.

2021'DE YAPILAN PROMOSYON ANLAŞMASI GÜNÜMÜZ ŞARTLARINA UYMUYOR: Son yıllarda ve özellikle son bir yılda ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon, Türk lirasındaki değer kaybı ve faiz artışları sebebiyle 26 Kasım 2021 tarihinde Halk Bankası ile 3 yıl karşılığında 6 bin 890 lira olarak yapılmış olan promosyon anlaşmasının günümüz şartlarına uymadığı, ağır ekonomik kayıplara neden olduğu görülmektedir. Halk Bankası ile protokolün imzalandığı Kasım 2021 tarihinde yıllık enflasyon oranı yüzde 21,31 oranındayken, Eylül 2022 tarihinde yüzde 80,21'e yükselmiştir. Kaldı ki gerçek enflasyon bu verilerin çok çok üzerindedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2022 yılı için enflasyon tahmini 11,8 olarak ilan edilmiştir. Devletin resmi kurum ve kuruluşları tarafından dahi öngörülememiş olan bu yüksek enflasyon koşullarının yarattığı mağduriyet, protokolün iptali ve yenilenmesi için başlı başına bir gerekçedir.

BANKALARDAN ALDIĞIMIZ PROMOSYON HER GEÇEN GÜN ERİMEYE DEVAM EDİYOR: Bunun yanında bankaların karlılık oranları artarak devam etmektedir. Kamu emekçilerinin bankalardan aldığı promosyon gelirleri her geçen gün erimeye devam ederken, 2021 yılı 6'ncı ayı ile 2022 yılı 6'ncı ayı arasında özel bankaların karı ortalama yüzde 450, kamu bankalarının karı ortalama yüzde 831 artmıştır.

BİNLERCE ÜCRETLİ ÇALIŞAN AÇISINDAN BÜYÜK EKONOMİK KAYIPLAR SÖZ KONUSU: Bir yandan binlerce ücretli çalışan açısından büyük ekonomik kayıplar söz konusuyken, diğer yandan bankaların bilançolarında dikkate değer kar artışının ortaya çıkması, promosyon sözleşmelerinin mevcut ekonomik koşullara uygun olarak güncellenmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Hükümet bir kanun değişikliğiyle 2021 Haziran ayından sonra devlet tarafından satın alınan her türlü mal ve hizmete, sözleşmede olsun ya da olmasın enflasyon farkı ödenmesine karar vermiştir. Ekonomik kriz koşullarında sermayeyi korumak adına uygulanan örnekleri bulunurken, bu kararın benzerinin emekçiler lehine promosyon sözleşmeleri için de uygulanmasının önünde engel bulunmamaktadır.

PROMOSYON ANLAŞMASININ GEÇMİŞ DÖNEMİ DE KAPSAYACAK ŞEKİLDE YENİLENMESİNİ TALEP EDİYORUZ: Sıraladığımız tüm gerekçe ve veriler ışığında, Halk Bankası ile devam etmekte olan maaş promosyon anlaşmasının iptal edilerek güncel veriler ışığında ivedilikle yenilenmesini, yaşanan mağduriyetin giderilmesini talep etmekteyiz. Halk Bankası'nın, eğitim çalışanlarının beklentisini karşılayacak adımları bir an önce atmasını istiyoruz. Bakırköy'de bulunan tüm eğitim sendikaları olarak, kamu emekçilerinin yaşadığı kayıplar nedeniyle devam eden promosyon anlaşmasının geçmiş dönemi de kapsayacak şekilde enflasyon kapsamında revize edilmesini talep ediyoruz.

TALEPLERİMİZE OLUMSUZ KARŞILIK VERİLDİĞİ TAKDİRDE EYLEM SÜRECİNİ BAŞLATACAĞIZ: Bakırköy'de örgütlü eğitim sendikaları olarak, taleplerimize olumsuz karşılık verildiği takdirde öncelikle kredi kartlarımızı ve fatura talimatlarımızı iptal edeceğimizi, her ay maaşlarımızın hesaplarına yatırılışını takiben, paramızın tamamını başka bankalardaki hesaplarımıza aktaracağımızı ve sonunda hesaplarımızı kapatmayla sonuçlanacak eylemlilik sürecini en yakın zamanda başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."