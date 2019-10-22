Son Dakika Haberleri: Eğitim Fakültesi Dekanlığında görev teslim töreni yapıldı
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Eğitim Fakültesi Dekanlığında görev teslim töreni yapıldı

1 saat önce

Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesine Dekan olarak atanan Prof. Dr. İlhan Erdem görevi Eski Dekan Prof. Dr. Nevzat Bayri'den devir aldı.

Eğitim Fakültesi Dekanlığında görev teslim töreni yapıldı, System.String[]

Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesine Dekan olarak atanan Prof. Dr. İlhan Erdem görevi Eski Dekan Prof. Dr. Nevzat Bayri'den devir aldı.


Eğitim Fakültesi Dekanlığında yapılan devir teslim törenine, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek ve Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Danışmanı Prof. Dr. İlhan Erdem, Eğitim Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Nevzat Bayri ve Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Eyüp İzci ile Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Zelyurt katıldı. Prof. Dr. Nevzat Bayri, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Erdem'e çiçek takdim etti ve yeni görevinde başarı diledi.


Prof. Dr. İlhan Erdem, Eğitim Fakültesine Dekanlığına atanmadan önce, Rektör Danışmanı olarak görev yapıyordu. Eğitim Fakültesine Dekanlığına getirilen Erdem, İnönü Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Topluluğu Başkanlığını da yürütüyordu. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:37 Kaynak: İHA
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