Eğitim Fakültesi öğrencileri Necip Fazıl Kısakürek'in eserini sahneledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eğitim Fakültesi öğrencileri Necip Fazıl Kısakürek'in eserini sahneledi - Son Dakika

Eğitim Fakültesi öğrencileri Necip Fazıl Kısakürek'in eserini sahneledi

6 saat önce

Türk tiyatrosunun en güçlü oyunlarından biri olan Necip Fazıl Kısakürek'in 'Bir Adam' adlı eseri, Bayburt Üniversitesi öğrencileri tarafından sahnelendi.

Eğitim Fakültesi öğrencileri Necip Fazıl Kısakürek'in eserini sahneledi, System.String[]

Türk tiyatrosunun en güçlü oyunlarından biri olan Necip Fazıl Kısakürek'in 'Bir Adam' adlı eseri, Bayburt Üniversitesi öğrencileri tarafından sahnelendi.


Ölüm fikri kafasına yerleşmiş olan bir insanın, varlık ve yokluk mücadelesi ile başından geçen olayları konu edinen 'Bir Adam' adlı tiyatro eseri, Bayburt Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği dördüncü sınıf öğrencileri tarafından başarıyla sahnelendi.


Öğrencilerin, drama dersi kapsamında ve Arş. Gör. Dr. Rıfat Ramazan Berk yönetmenliğinde sahneledikleri tiyatro oyununa, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'un yanı sıra, rektör yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, Prof. Dr. Hanefi Bayraktar, Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu, Bayburt Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Erdem, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vecihi Aksakal ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.


Baberti Külliyesi Kültür Merkezi Tiyatro salonunda sahnelenen oyunu izleyen Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun: "Edebiyatımızda bir şair, bir yazar ve aynı zamanda büyük bir fikir adamı olan Necip Fazıl Kısakürek'in önemli eserlerinden biri olan tiyatro eserini, sahip olduğu felsefeyi de özümseyerek başarılı bir şekilde sahneleyen öğrencilerimi sanata duydukları ilgiden ve gösterdikleri üstün performanstan dolayı tebrik ediyorum." dedi.


Tiyatro oyununun sonunda sahneye çıkarak emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Coşkun ve beraberindekiler, oyunculara katılım belgesi verdi. - BAYBURT

Necip Fazıl Kısakürek, Bayburt Üniversitesi, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:41 Kaynak: İHA
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