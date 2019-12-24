Eğitim Fakültesi personeline sağlık eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eğitim Fakültesi personeline sağlık eğitimi verildi - Son Dakika

Eğitim Fakültesi personeline sağlık eğitimi verildi

6 saat önce

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Eğitim Fakültesi personeline sağlık eğitimi verildi, System.String[]

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda PAÜ Eğitim Fakültesinde görev yapan personele sağlık eğitimi verildi.


Engin Aksel Konferans Salonunda yapılan eğitimde PAÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekiye Melek Küçükatay sunum yaptı. Prof. Dr. Küçükatay, iş kazaları, meslek hastalıkları, dünyada hastalık dağılımları, iş yerinde oluşabilecek zararlı etmenler, tehlikeli maddeler ve riskler ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge Can'ın başkanlığında, Fakülte Sekreteri Mustafa Mızrak ve diğer komisyon üyelerinin oluşturduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu belirli periyotlarda toplanmaya devam ediyor. Kurul üyeleri ile bir araya gelen İş Güvenliği Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Bülent Arpat, yapılacak işler hakkında bilgiler vererek yönlendirmelerde bulunuyor. - DENİZLİ

Pamukkale Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:16 Kaynak: İHA
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