Eğitim Fakültesinde Öğretmenler Günü kutlaması

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran'ın katılımıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı düzenlendi.



Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen programa Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Ögke, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Canbulat, Öğretim Üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Şehit Öğretmenlerin anısına hazırlanan slayt gösterisiyle başlayan programda konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, "Türkiye Cumhuriyeti'nin öğretmenleri her yıl 24 Kasım'da yeni hedefler belirleyerek Başöğretmen Atatürk'ten aldıkları bu kutsal görevi, yani toplumu çağdaş uygarlık düzeyine yükseltme görevini sürdürmektedirler. Öğretmenlik insana şekil veren, onu en iyi şekilde yetiştiren adeta bir sanattır. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültemiz de bu önemli sorumluluğun bilincinde olarak geleceği şekillendirecek, yarınlarımızı inşa edecek öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmeye devam etmektedir" diye konuştu.



M0illi Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran ise, 'Yeni Öğretmen Yetiştirme Vizyonu' başlıklı konuşmasında öğretmenliğin ilk ve en önemli şartının sevgi ve şefkat dolu bir insan olmaktan geçtiğinin altını çizerek "Sevgili gençler bu kutsal mesleği yapacak insan sevgi dolu, yüce gönüllü olmalı öğrencisiyle iyi empati kurarak ona her haliyle örnek olabilmelidir" ifadelerini kullandı.



Safran, yeni yetişen kuşağın kendilerinin yetiştiği dönemden çok farklı özelliklere sahip olduğunu belirterek, "Bizler babamızın davranışlarını sorgulayamazdık, büyüklerimize ve öğretmenlerimize kolay kolay soru soramazdık. Oysa yeni yetişen nesil bizlerden tamamen farklı. Dünya değişirken nesiller de değişiyor. Yeni eğitim sürecinde bu durumu göz ardı etmemeliyiz. Bizler de bu nedenle kendimizi sık sık güncellemeli ve kendimizi çok yönlü yetiştirmeliyiz. Ancak o zaman öğrencilerimizi yarınların şartlarına göre yetiştirebiliriz" diye konuştu. - ANTALYA