Eğitim gönüllüleri tatili fırsata çevirdi - Son Dakika

Eğitim gönüllüleri tatili fırsata çevirdi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde farklı mesleklerden oluşan bir grup eğitim gönüllüsü okulların tatilini fırsata çevirerek her hafta bir köy okulunu boyama kararı aldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde farklı meslek gruplarından oluşan bir grup eğitim gönüllüsü bir araya gelerek her hafta bir kırsal mahalle okulunu boyama ve eksikliklerini giderme kararı alarak, çalışmalarına başladı. 'Güzel Şeyler Ekibi' olarak kendilerini tanıtan eğitim gönüllüleri, ilk çalışmasını ilçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Küçüktepe kırsal mahallesinde bulunan ilkokul sınıfını boyayarak, temizliğini yaptı.

Siverek Devlet Hastanesinde Hemşirelik görevi yapan eğitim gönüllüsü Fatoş Akbal, 'Amaçlarının bir nebzede olsa eğitime katkı sunmak olduğunu' belirterek," Bugün birkaç öğretmen ve gönüllü arkadaşımızla birlikte Küçüktepe ilkokuluna geldik ve burada okul sınıfımızın boyasını, temizliğini yaptık. Eğitim için bir şeyler yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi

Her hafta bir okul boyanacak

'Güzel Şeyler Ekibi olarak her hafta bir kırsal Mahalle okulunu boyama kararı aldıklarını söyleyen EĞİTİM gönüllülerinden Mustafa İncealan," Gelecek nesillere yararlı olmak amacıyla başlattığımız bu çalışma sonucunda bugün Küçüktepe ilkokulundayız. Ekip olarak her hafta bir kırsal Mahalle okulunda bulunan bir okulu boyama kararı aldık. Böylece tespit ettiğimiz farklı okullarda boya, bakım ve onarımını gerçekleştireceğiz" diye belirtti

Coğrafya öğretmeni Murat Demirci de," Kırsal Mahallelerde ki okullarımızın imkanı maalesef kısıtlı olduğu için, bu okulların eksikliklerini gidermek için kendimiz gönüllü olarak malzeme ediniyoruz. Elde ettiğimiz malzemelerle kırsal mahallelerde bulunan ve boya, bakım onarım gerektiren okullarımızda bu malzemeleri kullanıyoruz. Çocuklarımızın eğitim gördüğü sınıfları ve ortamları daha kullanılır hale getiriyoruz"

Öğretmenlik sadece ders vermek değildir, öğretmenlik adanmaktır

'Öğretmenliğin sadece derse girip öğrencilere ders vermek olmadığını' söyleyen Demirci," Öğretmenlik her anlamda kendini geliştirmek, topluma, öğrencilere faydalı olmaktır. Öğretmenlik adanma mesleğidir. Bizde kendimizi çocuklarımıza, bulunduğumuz bölgeye, havasını solduğumuz, taşından, toprağından faydalandığımız ülkemize yararlı olmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken hiçbir çıkar, menfaat beklentimiz yoktur, tek beklentimiz çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe sahip olması, onların daha iyi kendilerini geliştirip ülkemize faydalı olabilmesi, onların meslek sahibi olabilmesidir" diye konuştu.